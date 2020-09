Covid: Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per accertamenti

Silvio Berlusconi ricoverato per accertamenti al San Raffaele di Milano dopo che nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid.

Silvio Berlusconi ricoverato da ieri sera a mezzanotte al San Raffaele di Milano. Il ricovero è scattato a scopo precauzionale alla comparsa di quei sintomi che inizialmente non erano presenti.

Il leader di Forza Italia era risultato positivo al Coronavirus mercoledì e insieme a lui i figli Luigi e Barbara e la compagna, la parlamentare Marta Fascina.

Accompagnato dalla propria scorta, ieri sera, Berlusconi è entrato in ospedale con le proprie gambe, secondo quanto raccontano i presenti.

L’ex premier intervenuto ieri telefonicamente a un convegno del partito a Genova aveva spiegato di stare “abbastanza bene” e di non avere più febbre e dolori. Poi il ricovero. Ma il quadro clinico non è preoccupante e il presidente di Forza Italia non è in terapia intensiva.