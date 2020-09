C’è posta per te ai tempi del coronavirus: come sarà il programma

Il coronavirus ha modificato radicalmente le nostre vite e la tv. Tant’è che Maria De Filippi è stata costretta a modificare il suo C’è posta per te.

Il coronavirus ha letteralmente stravolto non solo le nostre vite, ma anche tutte le dinamiche del piccolo schermo. A farne le spese, in questo settore, sono stati gli show televisivi che hanno dovuto cambiare drasticamente le loro dinamiche oppure hanno dovuto abbandonare la tv fino a data da destinarsi, come il caso de La Corrida di Carlo Conti.

A farne le spese, purtroppo, sarà anche C’è posta per te, uno dei programmi di punta delle reti Mediaset. Lo show, che non ha certamente bisogno di presentazioni, si basa molto sulle interazioni dei suoi protagonisti che provano a ricucire i loro rapporti, concludendo il tutto, quando finisce bene, in caldi abbracci. Purtroppo questo non sarà più possibile e Maria De Filippi, che sembrerebbe anche aver arruolato Giorgia nel cast di Amici di Maria De Filippi, è stata costretta a cambiare alcune regole del programma.

C’è posta per te ai tempi del coronavirus potrà vantare ancora la presenza del pubblico in studio, ma quest’ultimo prima di godersi lo show dovrà sottoporsi al test sierologico ed indosserà la mascherina durante il corso della registrazione. Ogni spettatore avrà un posto singolo e sarà separato dai suoi vicini attraverso un separatore di plexiglass.

I protagonisti delle storie, invece, saranno sottoposti al tampone, al fine di poter continuare la registrazione nel pieno della serenità e sicurezza.

Maria De Filippi cambia C’è posta per te: niente personaggi famosi

Maria De Filippi ha dovuto apportare altre modifiche a C’è posta per te a causa dell’emergenza del coronavirus. La conduttrice, infatti, almeno per il momento, ha dovuto eliminare quella parte del programma dedicate alle sorprese con personaggi famosi.

Almeno per il momento, infatti, ci saranno soltanto storie in cui si prova a recuperare e un rapporto, mentre le sorprese, non si sa se saranno recuperato e inserite in un secondo momento, sono state sospese.

Le nuove registrazioni di C’è posta per te con Maria De Filippi, tra l’altro la conduttrice è stata la protagonista di una confessione di Mara Venier, avverranno lunedì 7 settembre. Un leggero ritardo rispetto alle precedenti edizioni, in quanto gli appuntamenti venivano registrati già durante il corso dell’estate.

Il programma dedicato alle emozioni di Maria De Filippi, salvo imprevisti, dovrebbe tornare sul piccolo schermo durante la prima parte del 2021. Come al solito di sabato sera.