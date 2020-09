Uomini e Donne, Pamela ancora contro Enzo: “Prende tutti per i fondelli”

Pamela Barretta si è scagliata ancora una volta contro il suo ex Enzo Capo, accusandolo di prendere in giro tutti pur di restare a Uomini e Donne.

Uomini e Donne spesso fa nascere nuove coppie, che dopo il programma decidono di costruire insieme un percorso di vita. A volte però le cose non continuano come sperato e l’amore termina dopo poco, così come finiscono tutti i buoni propositi e il bene che li lega.

E’ il casto della storia che vede protagonisti Pamela Barretta ed Enzo Capo, che dopo essersi amati per qualche tempo hanno iniziato a farsi la guerra non solo negli studi del Trono Over, che sono stati completamente rinnovati a causa del covid, ma anche sui social.

Nelle scorse ore, infatti, il cavaliere ha scritto sul suo profilo Instagram che l’amore vince su ogni cosa, probabilmente facendo riferimento alla sua nuova relazione. Dopo poco, manco a dirlo, è arrivata la replica della dama che non solo ha ripreso le parole del suo ex ma lo ha accusato di prendere in giro tutti pur di apparire sul piccolo schermo degli italiani.

“L’amore vincerà pure su ogni cosa” ha esordito Pamela Barretta contro Enzo Capo. “Ma le bugie, gli inciuci e i piani per prendere tutti quanti per i fondelli no” ha concluso la dama, riferendosi chiaramente al suo ex compagno conosciuto negli studi del Trono Over di Uomini e Donne.

Enzo Capo è tornato con la sua ex dopo Uomini e Donne? Il sospetto

Pamela Barretta probabilmente ha rivolto il suo commento ad Enzo Capo di Uomini e Donne perché probabilmente quest’ultimo, facendo riferimento all’ultima frase pubblicata sul suo profilo Instagram che vi abbiamo precedente riportato, è riuscito a ricostruire la sua storia d’amore con la nuova compagna, che non appartiene al mondo dello spettacolo.

La donna aveva scelto di interrompere ogni rapporto con lui quando aveva pubblicato una stories in cui era al fianco di un’altra donna per poi cancellarla subito subito. Pamela Barretta su Instagram, che aveva già stroncato Enzo definendolo un morto di fama, ha probabilmente fatto riferimento a questo ritorno di fiamma, visto che né lei né il suo ex sono tornati negli studi Elios di Roma.

Pamela ed Enzo dopo Uomini e Donne non sono di certo riusciti a mantenere quello che si dice essere un rapporto civile.