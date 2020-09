Yoga: scopri i benefici convalidati dalla scienza

Hai mai praticato Yoga? Opta per un corso di yoga quest’anno, questo sport è un pozzo di benefici fisici e mentali che lo rendono un vero alleato della salute.

Il peggior nemico di questa società attuale è lo stress, viviamo vite frenetiche e impegnative rincorrendo i nostri obiettivi. L’ansia si fa sempre più spazio tra le file della vita e si rende necessario mettere un freno a tutto ciò per lenire le sofferenze del nostro corpo. Per combattere lo stress potresti provare a praticare yoga, chi lo fa afferma di percepire il benessere che apporta su base quotidiana.

Perchè praticare yoga, i benefici scientificamente provati

Lo yoga sta diventando sempre più uno sport alla moda, conta sempre più appassionati nel nostro paese e tutto si deve alla percezione evidente dei benefici per il corpo di chi lo pratica. Anche la ricerca è intervenuta sull’argomento per fornire il suo parere oggettivo e diversi studi condotti sono giunti alla conclusione che lo yoga fa veramente bene poichè apporta benefici concreti tra cui:

1. Riduce lo stress



Lo abbiamo già detto, lo stress è il male del 21esimo secolo e lo yoga è l’elisir in grado di annientarlo. Prtaticando lo yoga è possibile far scivolare via lo stress e ottenere la calma e uesto è stato dimostrato scientificamente. Stando a questo studio, praticare yoga ridurrebbe il cortisolo, noto anche come ormone dello stress.

2. Allevia i disturbi d’ansia

Altro disagio quotidiano che attanaglia l’essere umano odierno è l’ansia. Attacchi di panico e sensazione di ansia sono sempre più all’ordine del giorno. Anche in questo caso praticare lo yoga che esercita l’organismo a praticare un’attività rilassante può essere utile ad elleviare stati mentali ansiolitici. Lo yoga è una disciplina che calma la mente oltre che a far lavorare i muscoli. Anche in questo caso la ricerca è intervenuta per fornire un parere scientifico e lo ha fatto mediante un esperimento condotto su 64 donne affette da stress post-traumatico. Praticando yoga le donne hanno concretamente attenuato l’effetto di questo disturbo debilitante.

3. Riduce l’infiammazione nel corpo

L’infiammazione cronica così come lo stess ossidativo sono la causa di diverse malattie e la pratica dello yoga è in grado di ridurre i livelli dei marcatori infiammatori come dimostra questo tudio scientifico.

4. Migliora la salute del cuore

Il cuore è l’organo che pulsa la vita, i problemi cardiovascolari sono tra i principali fattori di morte nel mondo occidentale. Anche in questo senso lo yoga si è dimostrato un valido alleato. Secondo uno studio, praticare yoga dopo 40 anni aiuterebbe a rinforzare la salute cardiovascolare. Lo yoga praticato in una fase della vita in cui si è più maturi aiuta a regolazzira la pressione sanguigna che nel tempo diventa più bassa e a ridurre il livello di colesterolo LDL cattivo nel sangue.

Ricorda che promuovere la salute del tuo cuore è fondamentale e per farlo. Vigila sempre sullo stato di salute del tuo cuore e se sospetti che ci siano dei problemi ecco i 10 segni che indicano che il tuo cuore non funziona correttamente.

5. Offre una migliore qualità della vita

Praticare un’attività che rallenti il corso frenetico della vita è molto importante, aiuta a farmerci e a riflettere sui nostri bisogni reali. Grazie allo yoga viviamo nel presente, qui ed ora, e questo migliora notevolmente la qualità della vita come dimostrato da questo studio scientifico.

6. Aiuta a combattere la depressione

Le persone che soffrono di stress e ansia hanno più probabilità di soffrire di depressione questo perchè vi è una correlazione tra il livello di cortisolo e il rischio di depressione. Come abbiamo visto precedentemente praticare yoga aiuta a ridurre i livelli di cortisolo. Uno studio ha dimostrato che in caso di persone con dipendenza da alcol, la pratica del Sudarshan Kriya, un tipo di yoga, ha ridotto i livelli di cortisolo e gli stati di depressione nei partecipanti.

7. Riduce il dolore cronico

Il dolore cronico può risalire a diverse cause come l’artrosi o l’artrite reumatoide. Ovviamente questo dolore incide sulla qualità della vita e può essere debilitante. Praticare yoga aiuta a contrastare il dolore cronico e a rinforzare le articolazioni. Uno studio scientifico ha dimostrato che praticare yoga ha un effetto positivo in particolar modo in caso di dolore associato ad osteoartrosi del ginocchio.

8. Migliora la qualità del sonno

Abbiamo spesso parlato di quanto dormire bene sia fondamentale per una buona salute fisica e mentale tanto che i medici raccomandano di dormire non meno di 7 ore a notte. Un sonno di pessima qualità può portare a conseguenze gravio come sovrappeso e diabete. Se vuoi migliorare la qualità del tuo sonno opta per lo yoga e gli scienziati concordano sugli effetti benefici dello yoga sul sonno.

9. Aiuta ad avere più equilibrio

L’agilità col tempo viene a mancare se non la teniamo allenata e lo yoga è un ottimo mezzo per promuovere flessibilità ed l’equilibrio, questo è stato dimostrato da diversi studi.

10. Migliora la respirazione

Alla base dello yoga troviamo una corretta respirazione. Praticare yoga insegna ad apprendere determinate tecniche di respirazione profonda che aiutano ad ossiginare il corpo in modo ottimale. Uno studio condotto su 15 studenti per 15 settimane ha dimostrato che questa attività fisica ha migliorato la funzione polmonare.

Un altro studio si è soffermato sugli effetti positivi della pratica dello yoga relativamente a persone affette da disturbi respiratori come l’asma.

11. Allevia l’emicrania

Se soffri di emicrania cronica potresti trovare beneficio dal praticare lo yoga e ridurre così signitificamente l’assunzione di medicinali. Uno studio condotto su 72 pazienti con emicrania ha dimostrato che la pratica dello yoga ha ridotto in via significativa la frequenza e l’intensità del mal di testa.

12. Spinge ad avere migliori abitudini alimentari

Probabilmente avrai notato che le persone che praticano yoga solitamente hanno un corpo scolpito e magro. Questo perchè lo yoga favorisce la connessione del corpo alle sue sensazioni corporee come fame e pienezza. Ascoltare i bisogni del coprpo significa nutrirsi in modo consapevole e questo esperimento ha dimostrato che mangiare consapevolmente aiuta a perdere peso.

La ricerca si è mossa anche per capire se esiste una connessione tra la pratica dello yoga e la cura di disturbi alimentari come la la bulimia e si è giunti alla conclusione che questa attività fisica riduce spontaneamente il binge eating.

13. Aumenta la forza fisica

Lo yoga oltre ad avere una dimensione spirituale che agisce favorevolmente sulla mente e sullo spirito, aiuta anche a scolpire i muscoli ed eliminare il grasso in eccesso. Questo studio dimostra che praticare yoga migliora la resistenza e aumenta la massa muscolare.