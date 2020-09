Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si stanno riavvicinando? Spunta l’indiscrezione sulla sorella di Belen e l’ex ciclista: ecco la verità.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez di nuovo insieme? Ad alimentare la speranza dei fans è Dagospia secondo cui la sorella di Belen Rodriguez e l’ex ciclista starebbero cercando di riavvicinarsi.

“Potevano due celebrità del calibro di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non riservarci un colpo di scena in questa virulenta fine estate? Dopo litigi, tira e molla continui e addii definitivi, la coppia più trucida del Just Cavalli di Porto Cervo sta per ricomporsi. Resta una domanda: perché Ignazio (ormai sosia ufficiale di Brumotti) non è ancora rientrato dal Portogallo?”, fa sapere Dagospia. Tuttavia, nelle ultime ore, è spuntata la modella Caterina Bernal che avrebbe conosciuto Moser in Sardegna.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: Chi pubblica l’intervista di Caterina Bernal

Cosa sta accadendo, dunque, tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? I due, per il momento, sembrerebbero ancora distanti e non hanno più parlato dell’argomento. Se Ignazio Moser ha smentito i rumors su un suo avvicinamento ad Anna Safroncik con l’attrice, che a sua volta, ha risposto al gossip rivelando di essere stata in vacanza con il fidanzato, Cecilia è rimasta in silenzio godendosi dell’amore della sua famiglia con cui ha trascorso le vacanze.

Oggi, però, ad aggiungere un particolare alla vicenda è il settimanale Chi che, nel numero in edicola dal 2 luglio, pubblica l’intervista a Caterina Bernal che avrebbe conosciuto Ignazio in Sardegna.

“Non sapevo nemmeno chi fosse. Ci siamo presentati e io gli ho detto che sono argentina. Lui allora ha iniziato a parlare nella mia stessa lingua e mi ha raccontato che era single, poi abbiamo bevuto e ballato un po’, fino a quando non ci siamo scambiati i contatti”, racconta Caterina che svela anche l’intenzione di Ignazio di andare a trovarla a Madrid dove lei vive e lavora.

La Bernal, infine, parla anche di Cecilia Rodriguez: “Non so come sia venuto fuori tutto. La storia è arrivata anche alla sua ex Cecilia che ha cercato conferma del flirt tra me e Ignazio. Una conoscente comune mi ha chiesto se fosse tutto vero, lei voleva saperlo. Io ho confermato. Non è mica colpa mia se si è presentato da single con me”.