Anna Safroncik smentisce il gossip che l’ha travolta nelle ultime ore e che l’ha accostata a Ignazio Moser: “Sono in vacanza col mio fidanzato”.

Anna Safroncik replica duramente al gossip che l’ha travolta smentendo categoricamente tutti i rumors che si sono diffusi sul web nelle ultime ore. Con un post su Instagram, l’attrice che solitamente è molto riservata, ha deciso di esporsi per smentire tutte le indiscrezioni che la volevano vicina ad Ignazio Moser spiegando di essere serenamente in vacanza con il fidanzato.

Anna Safroncik su Ignazio Moser: “Notizie false. Sono in vacanza con il mio fidanzato”

Uno scoop del settimanale Oggi aveva accostato il nome di Anna Safroncik ad Ignazio Moser. Secondo quanto aveva raccontato Alberto Dandolo, tra i sue sarebbe scoppiata una particolare simpatia durante una serata al Billionaire di Flavio Briatore. Una notizia che ha immediatamente fatto il giro del web scatenando i commenti dei fans. Dopo Ignazio Moser che ha smentito tutte le notizie sul proprio conto, ora è Anna Safroncik a smentire tutto.

“L’eleganza non è solo un fattore estetico… La classe risiede nel rimanere al di sopra delle stupide provocazioni e di meschini gossip. Ma quando è troppo è troppo! Cedo di un solo passo sulla mia riservatezza per togliervi ogni dubbio: sono in vacanza con il mio ragazzo!! Non possiedo il dono dell’ubiquità. Quindi attenti alle fake news!! Baci a tutti quelli che mi vogliono bene”, ha scritto l’attrice pubblicando alcune foto in cui è assolutamente bellissima.



La smentida della Safroncik, dunque, mette definitivamente fine al caso. L’attrice è serena e felicemente fidanzata mentre non si sa cosa stia accadendo tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen, solitamente molto attiva sui social, non ha commentato i rumors sulla sua storia d’amore con Ignazio e negli ultimi giorni è meno presente sui social come hanno notato i fans che si augurano che la sua storia con Moser Junior non sia affatto finita. La storia tra i due, del resto, è stata importante sin dal primo giorno al punto che convivono dal 2018.