Cristina Marino pubblica una foto insieme alla figlia Nina, nata dal suo amore con Luca Argentero e stupisce tutti: fisico top tre mesi dopo il parto.

Cristina Marino pubblica una foto in cui ha tra le braccia la figlia Nina Speranza, nata dal suo amore con Luca Argentero, e lascia tutti senza parole per il fisico in perfetta forma tre mesi dopo il parto.

Bellissima, in bikini e con un look totalmente naturale, la compagna di Luca Argentero sfoggia una bellezza semplice, naturale e che sta letteralmente conquistando il popolo del web, felice di vederla in versione mamma.

“Meravigliose”, “Questa foto racchiude una dolcezza“, “Siete bellissime”, “La perfezione”, “Incantevoli, l’amore sprigiona energia”, sono solo alcuni dei commenti dei fan.

Cristina Marino, forma splendida tre mesi dopo il parto: il suo segreto di bellezza

Tre mesi dopo il parto, Cristina Marino pubblica la foto che vedete qui in alto lasciando tutti senza parole. Tanti i commenti dei fans che si sono complimentati con lei chiedendole anche consigli su come perdere peso.

La compagna di Luca Argentero non ha mai nascosto di seguire uno stile di vita sano. Oltre ad allenarsi quotidianamente come mostra spesso su Instagram, segue anche un’alimentazione sana ed equilibrata adatta al suo fisico.

Sui social, però, qualcuno ha avuto da ridire. “Certo mangiando insalata con avocado dentro tutte diventano così. Nn ho mai visto un tuo piatto contenente pasta o carne o postare un dolce!!! La vita deve essere goduta anche e soprattutto col cibo,si ad allenarsi per carità sempre stata pro ma tu secondo me mangi troppo poco(da ciò che fai vedere)!“, le ha scritto una followers.

La risposta della Marino non è tardata ad arrivare. “Ognuno sceglie quello che la fa stare meglio, credimi che il mio bmi era da manuale prima della gravidanza, so esattamente quello che faccio. Comunque la pasta fa molto bene e chi non conosce ciò che mangia che la vede come un nemico, infatti la mangio 4 volte alla settimana e di sera. Basta però saper mangiare anche quella, c’è molta differenza tra 70 gr di pasta aglio e olio e 200 gr di carbonara!”.

Non mancano, naturalmente, i complimenti per la compagna di Luca Argentero che si è mostrato in versione tenero papà sui social. “Sei meravigliosa”, “Che bomba”, “Sei il top”, “Ancora più bella con la dolcezza della maternità”, scrivono i fan.