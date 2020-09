Caterina Balivo spettinata e senza trucco su Instagram per la prima foto di settembre. Il web apprezza e si complimenta: “Sembri una ragazzina”.

Spettinata e senza un filo di trucco, Caterina Balivo è assolutamente bellissima nella prima foto di settembre pubblicata su Instagram. Con una felpa che le lascia scoperte le gambe, una tazza in mano e lo sguardo rivolto al futuro, la conduttrice incanta i fans che, nel guardare la foto, osannano la sua bellezza e c’è anche chi la preferilsce senza trucco privilegiando la sua bellezza naturale.

“Senza trucco sembri una ragazzina”, scrive un utente. “Sei bellissima anche così”, aggiunge un altro. “Appena sveglia sei una meraviglia”, “Bella sempre nella sua naturalezza senza pose particolari filtri e nulla”, aggiungono altri.



Caterina Balivo e le domande sul futuro: “E ora, da dove si parte?”

Quale sarà il futuro professionale di Caterina Balivo? Dopo aver trascorso un’estate serena godendosi anche il matrimonio della sorella, per la Balivo è arrivato il momento di pensare anche al futuro.

Dopo aver deciso di lasciare la conduzione del programma Vieni da me che ha condotto per due stagioni, la Balivo non farà più compagnia al pubblico di Raiuno tutti i giorni. Quali saranno, dunque, i suoi prossimi impegni?

“Primo settembre, sei arrivato! E ora da dove si parte? Riordino capelli e idee e ci rivediamo più tardi. Aggiorniamoci”, scrive su Instagram lasciando, forse, intendere di avere diversi progetti. La conduttrice, dunque, tornerà presto in onda per la gioia del suo pubblico?



Nel frattempo, continua a godersi i figli Guido Alberto e Cora, nati dal matrimonio con Guido Maria Brera con cui ha da poco festeggiato sei anni di matrimonio.

“Sei anni fa sei diventato mio marito. Eravamo a Capri, in pochi intimi. Don Francesco ha benedetto il nostro amore, i nostri figli hanno gioito con noi e dopo dieci anni insieme possiamo dire: grazie Dani ed Ele che ci avete presentato. Certo, ogni tanto vi penso e”, ha scritto su Instagram pubblicando una foto delle nozze.