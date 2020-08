Io e Te non va in onda per un caso di coronavirus:...

Io e Te, oggi lunedì 31 agosto, non va in onda per un caso di coronavirus nello staff del programma: le parole di Pierluigi Diaco in radio.

Io e Te, il programma di Raiuno condotto da Pierluigi Diaco che ha fatto compagnia ai telespettatori per tutta l’estate, è stato sospeso per un caso di coronavirus nello staff del programma. Ad anticipare la notizia è Il fatto quotidiano secondo cui il programma oggi, lunedì 31 agosto, non andrà in onda. Quella che comincia oggi sarebbe dovuta essere l’ultima settimana di programmazione della trasmissione che, tuttavia, si congeda in anticipo dal pubblico per un caso di Covid 19.

Io e te sospeso per un caso di coronavirus. La reazione di Pierluigi Diaco

Brutte notizie per i fan di Io e Te e di Pierluigi Diaco che, come fa sapere Il fatto quotidiano, non farà compagnia al pubblico di Raiuno in quella che sarebbe dovuta essere l’ultima settimana di programmazione e che avrebbe dovuto avere tra gli ospiti anche Mara Venier, grande amica di Diaco. A causa di un caso di coronavirus nello staff, il programma è stato sospeso e al suo posto andrà in onda La vita in diretta estate. Andrea Delogu e Marcello Masi si collegheranno dalle 14 e faranno compagnia ai telespettatori fino alle 18.45 in quella che, anche per loro, sarà l’ultima settimana di lavoro.

Da lunedì 7 settembre, infatti, il pomeriggio di Raiuno sarà occupato da Oggi è un altro giorno, il nuovo programma condotto da Serena Bortone e dalla soap opera Il Paradiso delle Signore. A seguire andrà in onda La vita in diretta nella versione classica condotta da Alberto Matano e senza Lorella Cuccarini dopo le ultime polemiche.

Nel frattempo, da Pierluigi Diaco che non ha profili social, non è arrivato alcun commento. Tuttavia, lo scorso 27 agosto, durante il programma radiofonico in onda su Rtl 102.5, Diaco ha avuto un piccolo battibecco con la giornalista Giusi Legrenzi. Parlando con l’ospite Davide Giacalone, Diaco aveva chiesto di parlare d’attualità senza far riferimento al Covid 19 e all’emergenza sanitaria che il mondo sta vivendo perchè si rischierebbe di annoiare i telespettatori.

“Torno sull’attualità perché faccio questo mestiere e l’attualità ci impone di parlare di Covid”, ha però detto la giornalista Legrenzi scatenando la pronta reazione di Diaco.

“Senti Giusi, non mi è piaciuto il passaggio che hai fatto poco fa: nel senso che l’attualità è fatta anche d’altro. Mi hai detto che tu fai questo mestiere e che ti occupi di attualità. Il tono con cui l’hai detto mi ha infastidito, non l’ho apprezzato affatto”, ha poi replicato Diaco che a Io e Te sarebbe stato tradito da un messaggio.