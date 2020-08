7 cose che devi assolutamente tenere per te e perchè

Ci sono delle cose della tua sfera privata che è molto importante preservare. Dei segreti da custodire gelosamente non importa a quale prezzo.

Ognuno di noi è più o meno bravo a custodire un segreto. C’è chi ama lasciarsi andare al pettegolezzo, chi ama condividere le cose importanti che caratterizzano la propria vita con gli altri e chi è estremamente riluttante a parlare della propria dimensione privata. Non importa quale sia la tua propensione, ciò che importa è che tu ricorda di tenere per te queste 7 cose.

7 cose della tua vita privata che non dovresti condividere mai

Ti stiamo per fornire l’elenco delle cose che dovresti custodire gelosamente. Non raccontare mai a nessuno e per nessun motivo questi 7 fatti che ti riguardano ed il motivo è molto semplice: arriva sempre prima o poi il momento in cui la tua fiducia verrà tradita e questo pettegolezzo diventerà di dominio pubblico e la cosa non ti piacerà. Se non vuoi ritrovarti a pentirti di aver raccontato questa informazione privata, tienila per te.

Ecco i 7 segreti che nessuno riesce a tenere nascosti e che sono facili prede del chiacchiericcio:

1. I tuoi progetti

Ricorda che per realizzare tutti i tuoi sogni ti devi alleare e li devi raccontare esclusivamente ad una sola persona: te stesso. Soprattutto quando si tratta di progetti ambiziosi e buone idee le persone tendono a deludere e ad appropriarsi delle tue idee e ad attuarle prima che tu riesca a trovare i mezzi necessari per farlo.

2. La tua vita di coppia



Tieni per te tutto ciò che riguarda voi…discussioni, confidenze, il vostro rapporto sotto le lenzuola, i vostri progetti per il futuro… tutte queste cose riguardano solo voi due. Tu e lui condividete una bolla d’intimità e non dovresti mai rischiare di scoppiarla, è un presupposto molto importante alla base di ogni relazione intima.

3. La tua situazione finanziaria

Altro elemento da tenere in ogni caso per se stessi è la propria situazione finanziaria, ad esempio le entrate mensili. Che tu sia al verde o in un periodo finanziariamente florido non importa, in tutti i casi tieni per te questa informazione. Purtroppo viviamo in un mondo pieno di persone avide ed egoiste.

4. Le tue buone azioni

Le buone azioni dovrebbero essere compiute perchè ti apportano gioia non per essere condivise. Anche un noto proverbio ti consiglia: “Fai del bene e scordalo, fai del male e pensaci”. Nessuno ti loderà o ti ringrazierà per quello che fai, fallo e godi della felicità che provi quando compi certe azioni, non farlo se il tuo scopo è quello di impressionare il prossimo o vantarti, si percepisce facilmente e non ti fa onore.

5.Forze e debolezze



Non puoi astenerti dal giudizio altrui, siamo tutti destinati a soccombervi ma non confermare mai la tue debolezze quando le individuano, ti rendono vulnerabile e prima o poi potrebbero essere usate contro di te.

6. I tuoi segreti intimi

Ti piacerebbe che un tuo segreto finisse nelle mani della persona sbagliata? sicuramente non sarebbe piacevole scoprire che una propria confidenza diventi oggetto di pettegolezzo. Anche quando senti il bisogno di confidarti fai attenzione al tuo interlocutore, potrebbe rivelarsi una persona poco affidabile. Solitamente sono persone che non fanno trasparire nulla della loro vita ma chiacchierano molto di quella degli altri. Stai sempre attento.

7. La tua famiglia

Così come la tua vita di coppia anche la tua vita familiare e le dinamiche della famiglia devono essere preservate dal pettegolezzo. La famiglia è qualcosa di molto prezioso ed intimo, per questo si dice che i panni sporchi si lavano in famiglia. Tutelala, anche se qualcosa ti ha ferito, evita di parlare male di genitori o fratelli. Questo tipo di incomprensioni ha vita corta, tra fratelli o con qualsiasi altro membro della famiglia i dissapori si superano in fretta ma le parole dette restano.