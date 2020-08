Maria De Filippi: Maurizio Costanzo svela cosa l’ha colpito di lei

Maurizio Costanzo, sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha svelato cosa l’ha fatto innamorare di sua moglie Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una delle coppie più amate di sempre. Oggi, tra l’altro, per loro è una data davvero importante in quanto segna ben due eventi che riguardano la loro vita. Quali? Oggi, 28 agosto, la coppia celebra ben 25 anni di matrimonio, ma non solo. Costanzo festeggia anche gli anni, visto che è il giorno del suo compleanno.

Per l’occasione, sul nuovo numero di Chi, rivista diretta da Alfonso Signorini, il giornalista ha rivelato cosa l’ha colpito di più di sua moglie, ammettendo che il loro amore non è stato di certo un colpo di fulmine ma si è sviluppato durante il corso del tempo.

“Devo ammettere che non mi sono innamorato subito di Maria” ha premesso Maurizio su sua moglie, che tra l’altro ha scelto di anticipare la data di messa in onda di Uomini e Donne. “Quello che mi ha colpito di più di lei è stata la sua intelligenza” ha confidato Maurizio Costanzo su Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo sul matrimonio con Maria De Filippi: “L’amore non basta”

Come anticipato, oggi è davvero un giorno importante per la coppia visto che Maurizio Costanzo e Maria De Filippi festeggiano 25 anni di matrimonio. A tal proposito, il giornalista ha rivelato qual è il segreto delle sue nozze con la conduttrice, ammettendo che l’amore purtroppo non basta a mandare avanti una relazione a farla funzionare nel migliore dei modi.

“L’amore da solo non è sufficienza per far funzionare una relazione” ha rivelato Costanzo, che di recente ha svelato cosa pensa di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. “Molte persone sono convinte che io e Maria siamo legati soltanto per la sfera lavorativa della nostra vita, ma non è così. Ci unisce ben altro” ha proseguito il giornalista. “Volevo consigliare ai giovani di impegnarsi seriamente in una relazione” ha aggiunto Maurizio Costanzo.

“Bisogna sempre volere il bene dell’altro, dimostrandosi di essere realmente di aiuto per lui” ha concluso.

Maria De Filippi e Costanzo sono pronti a festeggiare le nozze d’argento e non solo, visto che il conduttore, come anticipato, spegnerà un po’ di candeline per celebrare anche il giorno del suo calendario.