Gemma Galgani prima di Uomini e Donne annuncia: “Ho un segreto” – VIDEO

Gemma Galgani prima dell’inizio del Trono Over di Uomini e Donne ha annunciato che è pronta a rivelare un segreto sulla sua vita.

Manca davvero poco all’inizio di questa nuova stagione del Trono Over di Uomini e Donne, ma le novità non sembrano affatto mancare. Pochi minuti fa, infatti, il profilo ufficiale Instagram del canale del programma ha pubblicato una piccola anticipazione di quello che andremo a vedere nelle nuove puntate in onda a partire dal mese di settembre.

L’anticipazione, manco a dirlo, riguarda Gemma Galgani, protagonista indiscussa del dating show di Maria De Filippi. La dama, nella clip caricata sui social, ha annunciato di essere pronta a rivelare un segreto riguardante la sua vita, che si trova ad essere in un periodo particolare.

“Oggi ho un appuntamento importante, rappresenta un momento particolare della mia vita e mantengo questo segreto” dice Gemma Galgani prima di Uomini e Donne senza aggiungere nulla di più che possa far capire al pubblico, che a settembre tornerà a popolare lo studio, che cosa riguarda questo importante segreto

Uomini e Donne anticipazioni: chi presenterà Gemma Galgani? Il dubbio

Un piccolo indizio però è stato fornito proprio dall’account di Uomini e Donne che nel testo scritto per presentare la clip di Gemma Galgani ha rivelato che la dama è pronta a presentarci qualcuno di davvero importante.

Alcuni sono convinti che la beniamina di Maria De Filippi abbia finalmente trovato l’amore della sua vita, che non sembra essere Nicola Vivarelli visto che i due hanno troncato ogni rapporto, mentre altri sono convinti che Gemma abbia semplicemente adottato un nuovo gatto, visto che il suo amato Piripicchio l’ha abbandonata qualche anno fa.

Visualizza questo post su Instagram Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci. #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 26 Ago 2020 alle ore 5:38 PDT

Gemma Galgani di Uomini e Donne è pronta a rivelare un segreto riguardante la sua vita e il pubblico è più curioso che mai di scoprire che cosa riguarda. Purtroppo per saperne di più non ci resta altro che aspettare la messa in onda della prima puntata di questa nuova stagione del Trono Over. A meno che qualcuno del pubblico presente in studio non decida di svolgere il ruolo di talpa e raccontare in anteprima tutto ciò che è accaduto all’interno della registrazione. Nel frattempo non mancano i vari sospetti e teoria su cosa possa mai rivelare Gemma durante il corso di questa nuova stagione, ma la conferma arriverà soltanto più avanti.