Gemma Galgani conferma la rottura con Nicola? Lei: “Devo darmi una mossa”

Gemma Galgani sul suo profilo Instagram ha confermato la rottura con Nicola Vivarelli prima di Uomini e Donne? Lo sfogo di lei non lascia dubbi.

Gemma Galgani, prima della fine dell’ultima stagione televisiva del Trono Over di Uomini e Donne, aveva iniziato una conoscenza con il giovane Nicola Vivarelli, di soli 26 anni. Nonostante l’enorme differenza a livello anagrafico, la dama di Torino sembrava realmente interessata alla corte del ragazzo, ma non appena si sono spente le telecamere sembra essersene andato anche il suo interesse.

Dopo la consueta pausa estiva del dating show di Maria De Filippi, i due si sono visti soltanto due volte e in più di un’occasione il giovane cavaliere sui social ha confidato che è stata Gemma a sparire dalla sua vita senza alcun apparente motivo. Gemma invece non si è mai espressa sull’argomento. O almeno fino ad ora quando in un commento lasciato ad una sua fan su Instagram sembrerebbe aver confermato che tra lei e il giovane Vivarelli la conoscenza è terminata prima di diventare qualcosa di più importante.

La fan in questione le ha confidato, durante la notte di San Lorenzo, di aver trovato la sua stella, il compagno di una vita e Gemma, da vera romantica, non poteva non replicare: “Tutti dobbiamo incontrarla prima o poi. Io devo darmi una mossa“.

Con questa frase Gemma Galgani ha confermato la rottura con Nicola Vivarelli? I fan di Uomini e Donne sembrano non aver alcun dubbio a riguardo.

Anticipazioni Uomini e Donne: confronto tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

Almeno per il momento, sembra piuttosto chiaro che per motivo contrattuali Gemma Galgani non può rivelare nulla di quello che sta accadendo all’interno della sua vita sentimentale perché dovrà rivelarlo al grande pubblico soltanto durante il ritorno del Trono Over di Uomini e Donne su canale 5.

Sicuramente la dama, che di recente si è lasciata andare ad una lunga riflessione su Instagram, non appena entrerà di nuovo negli studi Elios di Roma avrà modo di aver un confronto con Nicola Vivarelli e insieme spiegheranno ciò che è successo durante il corso di queste settimane quando il programma ha smesso di andare in onda.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli di Uomini e Donne sembrano essere arrivati al capolinea prima che la loro storia potesse effettivamente spiccare il volo.