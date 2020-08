Se per una volta volete cambiare rispetto ai dolci tradizionali, provate la torta morbida con frutta disidratata, sarà una bella sorpresa

La frutta fresca è sempre ottima per preparare una torta. Ma avete mai pensato ad una soluzione diversa? La torta morbida con frutta disidratata è un’alternativa invitante e molto delicata per portare a tavola un dolce speciale.

Tutta la frutta disidratata mantiene lo stesso valore nutrizionale di quella fresca, solo che sparisce l’acqua. In più, essendo concentrata, contiene quasi 4 volte in più di vitamine e minerali rispetto al frutto fresco. Ogni 100 grammi di prodotto sono quasi 360 calorie, ma non contiene zuccheri aggiunti, grassi ed è a basso contenuto di sodio. In più i frutti disidratati sono particolarmente ricchi di fibre, potassio e la ricerca ha dimostrato che sono efficaci per ridurre il rischio di cancro, prevenire le malattie cardiache, rafforzare e proteggono le ossa.

Nella nostra torta morbida abbiamo utilizzato albicocche, fichi e datteri. Ma potete sbizzarrivi e mettere al suo interno quello che volete. Il mix tra la crema pasticcera che è il cuore di questo dolce e la frutta disidratata sarà spettacolare.

Torta morbida con frutta disidratata, ricetta e conservazione

La torta morbida con frutta disidratata può durare anche tre giorni sotto la classica campana di vetro, ma meglio dentro ad un contenitore ermetico

Ingredienti:

250 g di farina 0

60 g di fecola

1 uovo + 6 tuorli

120 g di burro

120 g di miele

100 g di zucchero semolato

5 dl di latte

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 bustina di vanillina

300 g di frutta disidratata

1,5 dl di vino bianco aromatico

zucchero a velo

cannella in polvere

sale

Preparazione:

In una pentola montate i tuorli insieme allo zucchero, la vanillina, un cucchiaino di cannella e la fecola. Poi unite versando a filo il latte caldo, mescolando di continuo con una frusta a mano e lasciate addensare la crema a fiamma bassa.

Tagliate a dadini la frutta disidratata, mettetela in un piatto e bagnatela con il vino bianco. Poi fate sciogliere il burro e il miele a fuoco basso in un pentolino sempre mescolando con una frusta. Uniste a questo composto anche la frutta essiccata con il vino, poi la farina setacciata con il lievito e infine l’uovo sbattuto con un pizzico di sale.

Foderate una teglia da 22 cm di diametro con un foglio di carta da forno bagnato e già strizzato. Versate tutto il composto e cuocete in forno già caldo per 40 minuti a 170°. Lasciate raffreddare la torta, sformatela e spolverizzala con zucchero a velo Potete eventualmente decorarla con altri pezzetti di frutta disidratata.