Gemma Galgani criticata, lei sbotta: “La pena la lascio agli altri”

Gemma Galgani, prima di Uomini e Donne, si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro una fan che l’ha criticata per la sua conoscenza con Nicola Vivarelli.

Gemma Galgani è una delle dame più sensibili e romantiche del Trono Over di Uomini e Donne. Per questo motivo, infatti, non stupisce che abbia scelto di dedicare un dolce pensiero per la notte delle stelle scadenti, avvenuta ieri sera.

Il pensiero però non è stato ben accolto dal popolo della rete, che sembrerebbe averla criticata per la sua conoscenza con Nicola Vivarelli. Conoscenza che in questo preciso contesto non ci entrava assolutamente nulla. I fan hanno accusato la dama, che è stata criticata da Giorgio Manetti il suo ex, di fare pena per aver accettato la corte di un uomo più giovane. La sua risposta, ovviamente, non è tardata ad arrivare ed ha replicato con quella classe che da sempre la contraddistingue.

“Io la pena la lascerei per tutte quelle persone che in questo momento stanno soffrendo” ha subito precisato Gemma Galgani di Uomini e Donne. “Non a caso la notte di San Lorenzo è ricca di speranza e desiderio per tutti e per me ha un valore speciale rispetto a tanti altri eventi” ha proseguito la dama. “Fatta non solo delle tante stelle cadenti che illuminano il cielo e dei nasi spinti all’insù, ma anche di tante lacrime per il martirio subito dal Santo e della triste poesia di Giovanni Pascoli, dove nel 10 agosto racconta della scomparsa del padre” ha concluso l’indiscussa protagonista del Trono Over.

“Purtroppo ad Agosto sono successi tanti eventi che hanno portato una certa sofferenza nel mondo” ha concluso amareggiata.

Uomini e Donne, Gemma Galgani speranzosa: “Credo ancora in qualcosa”

Gemma Galgani ha risposto così a chi l’ha criticata per ave dedicato un pensiero per questa notte per lei così speciale, ma cosa aveva scritto per far “arrabbiare” i fan?

“Sono qui, con tutte le mie sognanti stelle” ha esordito la dama del Trono Over di Uomini e Donne. “Mi sembrano quasi dei fiori venuti dal cielo che mi ricordano una bellissima citazione di Bob Marley che diceva che se esprimiamo un desiderio è perché vediamo una stella cadente e se la notiamo è perché stiamo guardando il cielo. Se stiamo guardando il cielo è perché crediamo ancora in qualcosa” ha concluso la dama. Anche se il suo pubblico più che una riflessione sulle stelle, avrebbe preferito delle concrete risposte su Nicola Vivarelli, che sembrerebbe averla dimenticata con una donna più giovane.

“Io posso garantirvi che credo in voi e vi auguro delle splendide vacanze nonostante questo caldo infernale. Vi abbraccio stretti stretti, Gemma” ha aggiunto.

Gemma Galgani a Uomini e Donne, le registrazioni dovrebbero riprendere a fine agosto, farà sicuramente chiarezza sulla sua conoscenza con il giovane Nicola Vivarelli. Il pubblico, d’altronde, è più curioso che mai di sapere cosa è realmente accaduto tra i due e perché lei ha scelto di terminare la sua conoscenza nonostante sembrasse essere molto presa da lui.