Uomini e Donne, Giorgio Manetti ammette: “Il Trono Over mi deluso”

Giorgio Manetti ha ammesso di non voler più mai tornare a Uomini e Donne perché profondamente deluso dall’esperienza al Trono Over.

Giorgio Manetti, nonostante non appaia più sul piccolo schermo da diversi anni, resta uno dei personaggi più amati che abbiano mai partecipato al Trono Over di Uomini e Donne. Il pubblico, a differenza sua, ha un bel ricordo dei momenti trascorsi negli studi Elios di Roma ma lui no. Tant’è che in una recente intervista concessa al settimanale Mio ha ammesso che se dovesse tornare single non prendere mai più parte alla trasmissione in quanto è rimasto profondamente deluso da alcune dinamiche che ha riscontrato soltanto in seguito.

“Nonostante sia stata tutto sommato una bella esperienza, ammetto che non tornerei mai più a Uomini e Donne” ha ammesso l’ex fidanzato di Gemma Galgani, che non molto tempo fa aveva lanciato una frecciata contro la redazione del programma.

“Durante l’ultimo mio periodo in studio mi ha deluso e mi sono reso conto di alcune dinamiche” ha concluso senza sbilanciarsi più di tanto sulle dinamiche a cui fa riferimento.

Giorgio Manetti su Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Non saprei che dirle”

Durante il corso dell’intervista, Giorgio Manetti di Uomini e Donne non poteva di certo non riservare un commento alla sua storia ex fidanzata Gemma Galgani che, secondo le recenti indiscrezioni trapelate sul web, avrebbe interrotto la sua conoscenza con il giovane Nicola Vivarelli.

Il giornalista ha chiesto al Gabbiano se avrebbe qualcosa consiglio da dare alla dama più famosa del parterre di canale 5 e la sua risposta non è tardata ad arrivare.

“Onestamente non saprei cosa dirle” ha esordito Giorgio Manetti contro Gemma Galgani. “Ormai sono 11 anni che fa parte del programma” ha aggiunto per poi parlare della presunta rottura con Sirius, che aveva già aspramente criticato in passato. “Se avessero creato una vera storia d’amore, sarebbero stati d’applauso” ha dichiarato. “Ma così non è stato”.

Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani, a distanza di anni non perde di certo l’occasione per lanciare qualche frecciata al Trono Over di Uomini e Donne di cui ha fatto parte. Segno che dopo di tutto l’esperienza per lui non si è conclusa nel migliore dei modi.