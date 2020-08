Un piatto ricco e completo, nutriente e adatto anche a chi deve seguire una dieta, il riso basmati con pollo e verdurine vi conquista con la sua semplicità

Il concetto di piatto unico sta entrando sempre di più nella nostra cucina. Perché è sano, perché fa bene e perché aiuta anche le persone a dieta a provare meno tristezza a tavola. Il riso basmati con pollo e verdurine risponde perfettamente a queste caratteristiche anche perché una porzione corrisponde a circa 450 calorie.

Una ricetta semplice e molto pratica, per un piatto che possiamo tranquillamente portare in spiaggia o al lavoro, Cotture veloci, per mantenere inalterato il potere nutritivo degli ingredienti, e nessun grasso se non un goccio d’olio. Se poi al posto del peperone volete aggiungere la melanzana, è lo stesso. Come è lo stesso se durante l’inverno volete puntare su altre verdure.

Riso basmati con pollo e verdurine

Abbiamo scelto il riso basmati per la suo cottura perfetta e perché sta bene con gli altri ingredienti. Volendo, potete scegliere anche un Arborio o un Carnaroli per rimanere sul nostro territorio.

Ingredienti (per 4 persone):

320 g di riso basmati

400 g di petto di pollo

1cipolla

2 carote

2 zucchine

1/2 peperone

8 pomodorini pachino

1 spicchio di aglio

peperoncino

4-5 cucchiai di olio extra vergine di oliva

vino bianco

Preparazione:

Cuocete in abbondante acqua il riso per 30 minuti e lasciatelo da parte. Affettate e rosolare la cipolla con 3 cucchiai di olio in una padella. Tagliate a fiammifero le carote, le zucchine, il peperone . Saltate tutto per 5 minuti in padella con la cipolla, poi unite i pomodorini tagliati in 4 e privi di semi e cuocete a fuoco vivace per 2 minuti.

In un’altra padella saltate con un cucchiaio di olio e l’aglio il pollo tagliato a pezzetti e bagnate con un po’ di vino bianco prima di portare a cottura. Regolate di sale e aggiungete anche peperoncino a piacere. Unite tutti gli ingredienti in una padella sola, per amalgamarli.



Infine scolate il riso e servitelo a cupoletta accanto al pollo e alle verdurine. Un piatto che potete mangiare caldo oppure tiepido.