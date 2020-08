Uomini e Donne, Sossio e Ursula lanciano Sula: il loro profumo

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, hanno annunciato il lancio del loro primo profumo.

Uomini e Donne ha fatto sbocciare l’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due, da quando hanno deciso di abbandonare insieme gli studi del Trono Over di Maria De Filippi, ne hanno fatta di strada come coppia, visto che dalla loro unione è nata la piccola Bianca, ma non solo.

I due hanno annunciato sui rispettivi profili Instagram che sono pronti a collaborare insieme non solo nella vita sentimentale, ma anche in quella lavorativa. Il motivo? Sossio e Ursula hanno annunciato il loro primo profumo.

La fragranza, battezzata Sula che indica i nomi dei suoi due “genitori”, non è ancora disponibile sul mercato ma il popolo della rete ha chiesto maggiori informazioni alla coppia, che di recente ha ammesso il motivo per cui ha invitato Riccardo Guarnieri al battesimo di Bianca, che non ha esitato nel rassicurare che a breve pubblicheranno tutto ciò che c’è da sapere sul loro nuovo progetto dopo la partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne.

Sossio e Ursula di Uomini e Donne al settimo cielo: “Abbiamo realizzato un sogno”

Sossio e Ursula hanno ovviamente annunciato il tutto, come anticipato, sui rispettivi profili Instagram affermando che questo rappresenta per loro un passo davvero importante, in quanto era un loro sogno da sempre quello di approdare sul mercato con una fragranza che li rappresenti.

“Finalmente siamo riusciti a realizzare uno dei nostri più grandi desideri” ha subito precisato l’ex coppia di Uomini e Donne, tra l’altro di recente Aruta si è anche sbilanciato su Maria De Filippi. “Ci sono realtà, sogni e sensazioni che con il passare del tempo meritano di restare indelebili ai nostri sensi” prosegue l’annuncio della coppia. “E’ meraviglioso sapere di poter portare sempre con sé con un ricordo grazie ad un profumo” concludono i due.

“La Vaniglia si unisce all’Ambra per dare vita ad un mix di passione e profumi orientali, che prende il nome di Sula”.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo dopo Uomini e Donne riusciranno a farsi strada anche in questa nuova fetta del mercato? Staremo a vedere.