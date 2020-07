Uomini e Donne, Sossio: “La De Filippi vide la disperazione in me”

Sossio Aruta ha svelato un retroscena riguardante il suo ingresso negli studi del Trono Over di Uomini e Donne con Maria De Filippi.

Sossio Aruta è noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato a numerose trasmissioni di successo del piccolo schermo, ma in particolar modo per la sua permanenza negli studi del Trono Over di Uomini e Donne. Quell’esperienza gli ha permesso di conoscere la sua attuale compagna, nonché futura moglie e madre di sua figlia, Ursula Bennardo.

Il cavaliere, recentemente intervistato dal settimanale Di Più, ha parlato proprio della sua partecipazione al programma, ricordando che sarà per sempre grato a Maria De Filippi per averlo scelto in quanto gli ha permesso di conoscere l’amore della sua vita. Per questo motivo vorrebbe che lei ricoprisse il ruolo di testimone di nozze durante il giorno più importante della sua vita.

“Vorrei tanto che lei accettasse di essere la testimone di nozze al mio matrimonio, le sono grato per tutto quello che ha fatto per me” ha spiegato Aruta sul suo matrimonio, annunciando anche chi ha escluso per il ricevimento. “Dopo di tutto se sono un uomo nuovo lo devo soprattutto a lei” ha aggiunto. “Anni fa mi diede la possibilità di prendere parte al Trono Over di Uomini e Donne e vide in mente la disperazione ed una voglia matta di rinascere” ha concluso.

Per questo motivo Sossio Aruta vuole Maria De Filippi come testimone di nozze. Chissà se la conduttrice accetterà o meno la sua proposta.

Sossio Aruta si sposa dopo Uomini e Donne: il sogno con Ursula Bennardo

Sossio Aruta, l’anno prossimo, convolerà finalmente a nozze con Ursula Bennardo. I due non hanno ancora scelto una data per le loro nozze, in quanto preferiscono che prima si calmi l’emergenza del coronavirus per fissare il giorno della loro cerimonia. In modo tale che tutti possano divertirsi senza riservare alcun timore.

Sossio, oltre a parlare delle sue nozze, ha anche ammesso che lui e Ursula, nonostante siano una coppia fissa e stabile, continuano ancora a discutere, ma nonostante tutto questo resta un elemento importante per la loro relazione in quanto il cavaliere è convinto che in fondo una coppia che non litiga più ha smesso di amarsi.

“Ogni tanto devo ammettere che io e Ursula discutiamo ancora” ha ammesso Sossio Aruta di Uomini e Donne, che di recente insieme ad Ursula ha commentato il cast di Temptation Island insieme ad altri ex del programma di Maria De Filippi. “Ma spesso le coppie che hanno smesso di litigare e perché non si amano di più” ha aggiunto. “Però dopo aver discusso ci basta un sorriso della nostra piccola per ritornare come prima” ha concluso.

Nonostante le piccole incomprensioni, Sossio Aruta e Ursula Bennardo di Uomini e Donne sono pronti a coronare il loro sogno di amore.