“Ti denuncio per strage”: guerra tra Deianira e Federico Fashion Style

Deianira Marzano si è scagliata contro Federico Fashion Style dopo che l’hair stylist è stato trovato positivo al Coronavirus: una guerra infinita.

Lui era in vacanza in Sardegna come gran parte dei vip e dei personaggi famosi italiani in questo periodo.

Lei era venuta a sapere che Federico Fashion Style aveva la febbre e lo aveva scritto a chiare lettere sui social.

Lui, per tutta risposta, ha deciso di girare un video in cui si mostrava tranquillamente in spiaggia e affermava di stare benissimo.

Purtroppo l’epilogo della guerra social tra Deianira Marzano e Federico Fashion Style non è stato dei migliori, dal momento che ormai la Marzano è scatenata e minaccia di passare addirittura alle vie legali.

Deianira contro Federico Fashion Style: “Potevi procurare una strage”

Il sogno di molti VIP, esattamente come quello di molti italiani, sarebbe stato quello di godersi le vacanze estive lasciandosi alle spalle le preoccupazioni per la pandemia di Coronavirus che non ha soltanto provocato un vero e proprio blocco economico del Paese, ma ha anche generato un’enorme quantità di stress che è stato difficilissimo gestire negli ultimi mesi.

Purtroppo però il Coronavirus non è ancora stato debellato e, come stanno dimostrando le continue notizie di nuovi contagi, è ancora molto attivo.

Federico Fashion Style è stato trovato positivo qualche ora fa, e purtroppo la conferma è arrivata con un tampone di controllo effettuato al ritorno dalla Sardegna.

C’è da dire che, come hanno fatto in molti prima di partire, Federico Lauri aveva deciso di sottoporsi a un test sierologico per accertarsi di non essere un portatore asintomatico del virus. Il test aveva dato risultato negativo e di conseguenza l’hair stylist era partito per la Sardegna a cuor leggero, deciso a godersi una meritata vacanza.

Purtroppo mentre si trovava sull’isola ha contratto il virus che ha cominciato a manifestarsi attraverso qualche linea di febbre.

Nel momento in cui Deianira Marzano è venuta a sapere della situazione, si è precipitata a criticare la sua incoscienza sui social.

Per tutta risposta, Federico Lauri aveva deciso di dedicare il bagno di quel giorno proprio a Deianira, al fine di smentire le voci sulla sua salute. Addirittura l’hair stylist si era spinto a minacciare di sporgere denuncia contro Deianira per le voci infondate che stava mettendo in giro sul suo conto e che avrebbero potuto danneggiare la sua immagine.

Purtroppo, si è trattato effettivamente di un gesto non solo avventato, ma anche molto imprudente, come Deianira non ha mancato di sottolineare, affermando addirittura che l’hair stylist si meriterebbe una vera e propria denuncia.

“Con la febbre sei sceso in spiaggia solo per farti vedere da me” ha scritto Deianira, che ha capovolto completamente l’affermazione scrivendo che dovrebbe essere lei a denunciare Federico Fashion Style per “tentata strage”.

Nel frattempo, dall’isolamento che dovrà durare almeno due settimane, Federico Fashion Style è passato ad occuparsi di cose serie, e cioè dell’attività dei suoi diversi saloni di bellezza sparsi per l’Italia.

Il parrucchiere ha realizzato diverse Instagram Stories per ringraziare i suoi follower dei moltissimi messaggi di incoraggiamento e supporto che gli stanno inviando in queste ultime ore, e poi ha spiegato che gli appuntamenti che le sue clienti avevano preso per essere servite direttamente da lui dovranno essere necessariamente “smistati” sui suoi collaboratori, che saranno inoltre sottoposti a tamponi.

Infine, esattamente come sta avvenendo negli studi RAI che avrebbero dovuto ospitare Ballando Con Le Stelle, tutti gli ambienti a rischio saranno sanificati prima di accogliere nuovamente i clienti dei saloni di bellezza.