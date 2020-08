Temptation Island: annunciate le prime coppie di Alessia Marcuzzi

Il profilo ufficiale Instagram di Temptation Island ha svelato le prime due coppie di Alessia Marcuzzi. Ecco chi sono e perché hanno scelto di partecipare.

Temptation Island dopo aver congedato il fedele pubblico del piccolo schermo qualche settimana fa con l’edizione di Filippo Bisciglia, che si è rivelata essere un vero e proprio successo, è pronto a tornare in prima serata su canale 5 con la versione dello show che vede Alessia Marcuzzi nel ruolo di conduttrice e di mentore per tutte quelle coppie che hanno scelto di mettere a dura prova la loro storia d’amore.

Questa nuova parte del programma, come più volte annunciato, vedrà la partecipazione soltanto di coppie formate da persone comuni e non vedrà la presenza di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo come quella condotta da Filippo. Il pubblico del piccolo schermo, per questo motivo, è ancora più curioso di sapere chi saranno i protagonisti di quest’anno e la produzione del programma, attraverso il proprio account Instagram, ha deciso di soddisfare questa curiosità dei suoi fedeli telespettatori. O almeno solo in parte, visto che ha rivelato ben due coppie di quelle che vedremo sul piccolo schermo intente a compiere il loro viaggio nei sentimenti.

Le prime due coppie di Temptation Island con Alessia Marcuzzi, che sembra vantare anche la partecipazione di un’ex coppia di Uomini e Donne, sono formate da Nello e Carlotta e da Nadia e Antonio.

I loro video di presentazione, che potrete trovare durante il corso dell’articolo, sembrano promettere grandi cose anche per questa nuova edizione senza far rimpiangere quella precedentemente andata in onda. Conosciamoli meglio insieme.

Chi sono le prime coppie di Temptation Island di Alessia Marcuzzi

Le prime due coppie di Alessia Marcuzzi, come anticipato, sembrano promettere davvero bene in quanto le loro storie hanno già catturato l’attenzione del popolo della rete che non vede l’ora di vederli in azione. La prima coppia, quella formata da Carlotta e Nello, ha scelto di mettere alla prova il loro amore dopo ben sei anni dalla nascita della loro storia. Per quale motivo?

Lei è una donna all’antica e dopo così tanto tempo trascorso insieme sogna di convolare a nozze e di poter indossare il famoso abito bianco. Lui, invece, la pensa in maniera radicalmente opposta e predilige una convivenza piuttosto che indossare una fede al dito. Carlotta ha scelto di prendere parte al programma per capire se proseguire o meno la sua relazione con Nello, visto che entrambi sembrano volere cose diverse dalla vita.

La seconda coppia di Temptation Island di Alessia Marcuzzi, tra l’altro la conduttrice di recente ha scritto al suo ex Inzaghi, è quella formata da Nadia e Antonio. Lui è più grande di lei e vuole capire se dopo un anno e mezzo la loro storia ha motivo o no di continuare per molto più tempo visto non fa che lamentarsi del modo in cui lei sceglie di trascorrere le sue giornate, aggiornando i social comodamente dal diviso di casa.

Lei invece ha scelto di mettere subito le cose in chiaro, affermando che il suo compagno desidererebbe avere al suo fianco una donna all’antica che gli prepara la cena e si prende cura della casa e di tutto il resto, ma lei non ha nessuna intenzione di cambiare la sua essenza e preferisce il mondo dei social a quello della casalinga che ricerca lui.

Le prime due coppie di Temptation Island con Alessia Marcuzzi sembrano promettere davvero bene e il pubblico da casa sembra essere rimasto piuttosto incuriosito dai loro video di presentazione. Video che ha messo subito in chiaro che le storie presentate da Alessia nulla hanno a che vedere con quelle che sono state precedentemente illustrate da Filippo Bisciglia su canale 5 durante il corso di quest’estate , che sembravano essere leggermente più mature rispetto a quelle che conosceremo a breve. Anche se i telespettatori, inutile negarlo, sono curiosi di vedere i confronti delle coppie che avverranno negli studi di Uomini e Donne a settembre.