Settembre: tutti i consigli alimentari per ripartire con il piede giusto

L’estate sta finendo e ci tocca ricominciare con i ritmi e il tram tram della quotidianità, ad ognuno il suo e si riparte anche dal punto di vista dell’alimentazione.

Se ci siamo fatte cullare dal dolce far niente e ammaliare da quei tanti fuori pasto prelibati è giunto il momento di rimetterci in marcia anche sotto il profilo dieta.

Frutta e verdura da mangiare a settembre

Iniziamo col delineare tutto ciò che il mese di settembre ci regalerà come frutta e verdura. Ideale per mangiare more, mirtilli e lamponi, uva e pere e ancora prugne, meloni, pesche, fichi e fichi d’India.

Per quanto riguarda le verdure abbiamo peperoni, melanzane, zucchine e pomodori, zucche, cavoli, fagiolini, cetrioli e bietole.

L’alimentazione al primo posto

La ripresa, il rientro al lavoro, per molti alla vita frenetica. Adulti, ragazzi e bambini si apprestano a ricominciare “la solita vita” anche con la ripresa delle attività didattiche. Questo è stato certamente un lasso di tempo impegnativo, che ci ha messo a dura prova, ma la voglia di ri-mettere ordine alla nostra alimentazione non deve mai mancare, per stare bene e sentirsi in forma.

Come abbiamo visto, settembre ci offre molta varietà di frutta e verdura. Per conferire la giusta energia abbiamo senz’altro bisogno di un’alimentazione all’altezza del nostro fabbisogno giornaliero.

La dieta quotidiana deve prevedere un consumo che varia di frutta e verdura, proteine, carboidrati e lipidi. Impostandola in questo modo ci garantiremo tutti i macro e i micronutrienti dei quali il nostro organismo necessita.

Una routine con qualche cambiamento

L’isolamento lungo e costretto degli ultimi mesi ci ha cambiato la vita, ed ora ricominciare non sarà affatto semplice ma sicuramente non impossibile. Il rientro a scuola per i ragazzi sarà inevitabilmente diverso. Nuovi spazi e nuovi modi di relazionarsi stanno per prendere avvio. L’utilizzo della mascherina per tutto l’orario scolastico, monitorare il tutto sarà un’impresa ardua ma agire, ognuno nel nostro piccolo e con coscienza, non farà che rendere tutto più agevole.

Privilegiare ritmi consoni è essenziale. Inizio insolito ma con la giusta tempra, pronti per affrontare la vita anche prendendoci cura della nostra alimentazione quotidiana. Questa dovrà essere tale da aiutarci a favorire la concentrazione e l’efficienza fisica e mentale oltre a regalarci la corretta dose di ore di sonno.

Settembre: tutti i consigli alimentari per ripartire con il piede giusto

Si parte dal mattino. Una buona colazione deve rappresentare il 20% delle calorie totali giornaliere durante la giornata alimentare, uno degli alimenti straordinari per la colazione è senza dubbio l’avena, la colazione deve essere comunque semplice, ma completa, a base di zuccheri (carboidrati) che apportano energia, fibre e proteine.

Tra i carboidrati è possibile scegliere tra cereali, pane e fette biscottate meglio se integrali o di farina di semola di grano duro. A questi alimenti si possono abbinare alimenti proteici come bevande vegetali a scelta (senza l’aggiunta di zuccheri come ad esempio la soia) oppure lo yogurt greco. E poi via libera alla frutta fresca, una spremuta, una marmellata magari fatta da voi, in questo periodo, quella di fichi è superba, non ha nemmeno bisogno dello zucchero.

Il pasto deve essere equilibrato, sano e digeribile, è bene infatti mai appesantirsi a nessun pasto. I ragazzi possono portare con se della frutta a scuola come merenda, ottima fonte di fruttosio, che rappresenta energia necessaria per far fronte agli impegni mentali della mattina, da consumare come spuntino.

Pranzo

Dovremmo mangiare anche a pranzo più carne e più pesce, pasta e verdure. La dieta anche a pranzo deve essere sana, essere sana, equilibrata e varia al fine di assumere anche tutte quelle sostanze che possono aiutare ad incrementare in maniera positiva non solo il nostro umore ma anche la concentrazione e la memoria.

Sì a pollo, cioccolato fondente, latte, uova, banane, noci, avena e spinaci. Il pesce da preferire quello azzurro, ottima fonte di acidi grassi polinsaturi: omega 3. Questi grassi “buoni” sono dei veri e propri alleati del nostro cervello. Molti studi hanno riscontrato un legame tra gli acidi grassi essenziali omega 3 e un miglioramento della memoria e delle capacità cognitive.

Possono aiutare la nostra attività cerebrale anche il magnesio e la niacina. Il magnesio regola il normale funzionamento del sistema nervoso e della funzionalità psicologica e muscolare. Riduce stanchezza e affaticamento e aiutando a trasformare le sostanze nutritive del cibo in energia. Questo minerale lo contiene il cacao, i semi oleosi e la frutta a guscio, le lenticchie. La niacina invece si trova nei cereali integrali, nei legumi, nelle uova e nel pesce. Evitate cene pesanti e ricche di grassi, preferite che contengono triptofano.

Il triptofano è un amminoacido essenziale per l’organismo umano.Data la nostra incapacità di sintetizzarlo autonomamente, il triptofano dev’essere assunto attraverso gli alimenti; ne sono ricchi i legumi, le carni, il pesce, i latticini e le uova. Particolarmente noti per l’elevato contenuto in triptofano sono il cioccolato, le arachidi, il latte, i formaggi, lo yogurt, la ricotta, l’alga spirulina ed i semi di sesamo. Fonte: (my-personaltrainer.it) Una bella tazza di latte tiepido alla sera, prima di dormire, è un ottimo mezzo per favorire il riposo. No invece a tablet, TV e computer, da spegnere almeno un’ora prima di andare a letto.

Da non dimenticare che, la luce dei dispositivi elettronici può alterare la produzione di melatonina, ormone che favorisce il riposo, si altera così anche il ritmo sonno-veglia di bambini e ragazzi. Per questo è consigliato dalla cena a ridurre l’esposizione a luci molto intense. Per conciliare il sonno valutate il consumo di melatonina, melissa o camomilla, aiuti naturali che possono aiutare ad addormentarsi.

Date sempre spazio a verdura e frutta di stagione, che contengono vitamine e sali minerali utili per il nostro benessere psicofisico. Ricapitolando: i carboidrati, garantiscono energia immediata, le proteine, funzione plastica e supporto ai nostri muscoli, e grassi buoni, sostengono il sistema nervoso centrale, ricchi di antiossidanti e danno una mano nel direzionare le vitamine liposolubili. La colazione aiuta a iniziare la giornata con la giusta carica, consumare pasti non troppo abbondanti e non saltarla mai. Fare nel corso della giornata piccoli spuntini, per mantenere le energie consumando frutta fresca o secca, yogurt, centrifughe e frullati.

Alimenti preziosi:

Semi di canapa in polvere, alga spirulina, semi di chia, cacao in polvere ma anche tè verde matcha in polvere, quinoa, avocado, bacche di goji, zenzero, agai in bacche o polvere.