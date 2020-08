Temptation Island: svelata la prima coppia di Alessia Marcuzzi

Amedeo Venza ha annunciato la prima coppia di Alessia Marcuzzi a Temptation Island. I due sono un volto noto al pubblico di Uomini e Donne.

Amedeo Venza ha annunciato sul suo profilo Instagram quella che sembrerebbe essere la prima coppia di Alessia Marcuzzi a Temptation Island. I due fidanzati non sono due perfetti sconosciuti al pubblico del piccolo schermo, in quanto si sono conosciuti negli studi del Trono Classico di Uomini e Donne anche se il loro percorso non è stato tra quelli che più hanno colpito i telespettatori. Di chi stiamo parlando?

Di Sara Shaimi e Sonny Di Matteo! I due, che hanno avuto una scelta un po’ particolare, secondo il noto influencer, sarebbero stati scelti dalla produzione del programma per mettere alla prova la loro storia all’isola delle tentazioni.

Sara Shaimi e Sonny Di Matteo sono nel cast di Temptation Island. Il loro amore riuscirà a resistere alla prova più temute da tutte? Staremo a vedere.

Sara Shaimi e Sonny Di Matteo a Temptation Island di Alessia Marcuzzi

La notizia, come facilmente immaginabile, ha rapidamente faccio il giro del web e né Sara Shaimi né Sonny Di Matteo hanno confermato o smentito tale indiscrezione.

Il pubblico della rete è convinto che non avendo commentato i due quanto trapelato in rete si traduca quasi come una sorta di ammissione della loro partecipazione a Temptation Island. Edizione che ci sarà, nonostante il villaggio sia stato raso al suolo.

Sara e Sonny di Uomini e Donne sono stati la prima coppia di Alessia Marcuzzi ad essere stata annunciata, per quanto riguarda gli altri partecipanti aleggia ancora una certa aria di mistero. Probabilmente non sono persone conosciute al pubblico del piccolo schermo, visto che questa versione del programma dovrebbe essere dedicata interamente ai NIP.

Sara e Sonny a Temptation Island faranno appassionare i telespettatori al loro percorso oppure non li entusiasmerà come quando sono stati i protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne? All’isola delle tentazioni, si sa, nulla è scontato, magari saranno in grado di stupirci tutti quanti.