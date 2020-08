Giulia De Lellis e Damante: “E’ stato un errore tornare insieme”

Secondo il settimanale Chi, Andrea Damante avrebbe definito un errore il ritorno di fiamma con la storica fidanzata Giulia De Lellis.

Non c’è pace per la storia d’amore nata tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due hanno confermato che purtroppo non stanno trascorrendo un periodo facile per quanto riguarda la loro vita sentimentale, ma che stanno vivendo un periodo di crisi tanto da valutare se continuare o meno la loro storia d’amore che tanto ha fatto sognare il pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne.

Ora ad aggiungere un nuovo tassello a questa complicata storia ci ha pensato il settimanale Chi che ha rivelato che secondo il bel dj veronese, che ha dato poco rilasciato il video clip del nuovo singolo in cui compare Giulia, sarebbe stato un errore quello di provare a ricostruire questa storia d’amore in quanto nonostante il forte sentimento che li lega non ha fatto altro che ferirli piuttosto che unirli.

“Nonostante l’amore che ci legherà per sempre, io e Giulia non facciamo altro che farci del male“ avrebbe confidato l’ex tronista di Uomini e Donne ai suoi amici più cari secondo quanto è stato riportato sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati di nuovo? A prendere la parola, oltre al settimanale, ci ha pensato anche il noto influencer Amedeo Venza, che ha confermato la rottura tra i due.

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati? Parla Amedeo Venza

Secondo il noto influencer Amedeo Venza, il rapporto tra i due sarebbe giunto al capolinea. O questo almeno è quello che gli sarebbe stato riferito dalle sue fonti, che ci tengono a rassicurare i fan che il motivo di questa nuova rottura tra Giulia e Andrea non sarebbe da riscontrare in nessuno tradimento ma semplicemente perché non riuscivano più ad andare d’accordo.

“Giulia e Andrea sono arrivati alla fine dei conti, ma non c’è stato nessun tradimento tra loro” ha subito chiarito l’influencer, rivelando anche perché i due non hanno ancora annunciato questa nuova rottura.

“Non hanno il coraggio di dirlo ai loro fan, ma hanno smesso di andare d’accordo come un tempo” ha concluso Venza. “Non c’era più alchimia” ha aggiunto sulla coppia, che è stata protagonista di un retroscena di Maria De Filippi.

Perché Giulia De Lellis e Andrea Damante si sarebbero lasciati di nuovo non è più un mistero, ma bisogna specificare che al momento la coppia non ha assolutamente confermato la rottura