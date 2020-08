Streghe, Rose McGowan attacca Alyssa Milano: “Hai reso il set tossico”

Sul set di Streghe ci sono sempre state tensioni e nervi accessi. Recentemente Rose McGowan e Alyssa Milano sono tornate alla ribalta su Twitter. Scopriamo cosa è successo.

Se inizialmente si immaginava una reunion del cast di “Streghe” e quindi un ritorno delle sorelle Halliwell, come aveva dichiarato Alyssa Milano non poco tempo fa, oggi il solo pensiero sembra un ricordo lontano. Il motivo?

Phoebe, Paige, Piper e Prue sembrerebbero litigare anche a distanza di anni. Scopriamo insieme cosa è accaduto stavolta.

1) You stole #metoo (a brilliant communication tool, not a movement) from Tarana. You co-opted my movement, the Cultural Reset, for fame, jealous of me for outing my rapist. You made 250k per week on Charmed. (Con’t) pic.twitter.com/d9HmnJEYXM

Rose McGowan (Paige) ha accusato sui suoi canali social Alyssa Milano (Phoebe) di aver reso il set un ambiente tossico in cui vivere, rimpiangendo il rinnovo di stagione e stagione di una delle serie TV più amate dal pubblico di tutto il mondo.

“Hai fatto una scenata alla crew sul set, urlando, ‘Non mi pagano abbastanza per fare questa merda!. – ha scritto la McGowen nel sul tweet – Hai avuto un comportamento spaventoso tutti i giorni. Ho pianto ogni volta che hanno rinnovato una stagione, perché hai reso quel set tossico”.

L’odio tra le due è un argomento ormai assodato e risaputo, già ampiamente discusso in passato.

A causa delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti del prossimo novemebre e i fervori della campagna elettorale l’odio è rivenuto a galla. Sembrerebbe che la McGowan e la Milano abbiamo degli ideali politici nettamente diversi e ciò influenzerebbe ulteriormente il rapporto già inclinato.

Ecco la risposta di Alyssa:

Do you think we can get #AlyssaMilanoIsALie to trend number 1 before I fall asleep?

Everyone saying sweet things—I see you. Thank you.

Everyone saying horrible things—I see you. Fuck off.

Hurt people hurt people. Empowered people empower people. Loved people love people. ❤️

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 22, 2020