Verdure e molluschi, un binomio che in cucina funziona alla grande, le tagliatelle con vongole e broccoli sono un piatto completo e delizioso

Gli spaghetti alle vongole sono un classico della nostra cucina e la ricetta tradizionale non può essere toccata. Poi però esistono altre ricette che mettono insieme mare e campagna, come le tagliatelle con vongole e broccoli, egualmente buone.

Le vongole veraci (oppure in alternativa le vongole surgelate se avete poco tempo) sono perfette con le verdure. C’è chi le abbina alle zucchine, chi alle melanzane, chi agli asparagi. Ma con i broccoli e la crema di broccoli secondo noi arrivano ad un livello di goduria massimo. Sono perfette con le tagliatelle, i tagliolini, gli spaghetti, le fettuccine, ma anche pasta corta e casereccia come le orecchiette.

Una ricetta tutto sommato semplice, di grande effetto e per un primo piatto completo da mangiare in compagnia.

Tagliatelle con vongole e broccoli, impariamo a spurgare i molluschi

Il periodo migliore per gustare un ottimo piatto di tagliatelle con vongole e broccoli è certamente quello tardo autunnale e invernale. Con il freddo i broccoli arrivano alla loro piena maturazione, ma l’alternativa del surgelato è valida tutto l’anno.

Ingredienti:

400 g tagliatelle

1 kg vongole

750 g broccoli

olio extravergine d’oliva

1 spicchio di aglio

prezzemolo

peperoncino

sale

Preparazione:

Se avete optato per le vongole fresche, dovete spurgarle. L’operazione più semplice è quella metterle in un recipiente con acqua e sale (30 grammi di sale grosso ogni litro di acqua)-. Lasciatele per almeno un paio di ore cambiando spesso l’acqua per eliminare l’eventuale sabbia.

Poi mettete le vongole in una pentola, coperta, e lasciatele aprire sul fuoco insieme ad un mestolo di acqua. Lasciatele raffreddare e sgusciatele, filtrando il loro liquido che terrete da parte.

Pulite i broccoli, ricavate le cimette e metteteli a lessare per circa 10 minuti in una pentola con acqua bollente. Quindi salate, unite nella stessa pentola le tagliatelle che così si insaporiranno bene e portatele a cottura.

In una padella versate 3-4 cucchiai di olio con mezzo spicchio di aglio, un cucchiaio di prezzemolo tritato e un pizzico di peperoncino. Poi unite 2 mestoli del liquido di cottura delle vongole, fare arrivare a bollore e aggiungete le vongole cuocendole per 2-3 . Scolate la pasta insieme ai broccoli, saltatela velocemente nel condimento e servite subito.