Makeup da ufficio con la pelle abbronzata. I consigli su come realizzarlo, quali prodotti utilizzare, i colori da preferire e i video tutorial.

L’abbronzatura, un vanto per tutti coloro rientrano a lavoro dopo la pausa delle vacanze estive, ma anche un ‘must’ per regalare al viso un makeup perfetto, naturale e che doni un aspetto giovane e fresco e ricercato a qualsiasi donna.

Tanti consigli su come realizzare un makeup da ufficio con i prodotti giusti, i colori da preferire e soprattutto come realizzare dei trucchi che esaltino la pelle abbronzata in modo perfetto.

Makeup da ufficio per la pelle abbronzata : come realizzare la base

La base per un viso abbronzato e perfetta per un makeup da ufficio che dovrà esaltare la femminilità con eleganza, ricercatezza ma anche estrema semplicità, potrà essere realizzata in modo veloce e utilizzando pochi prodotti.

L’abbronzatura crea una base piuttosto omogenea su cui lavorare, per questo le esigenze primarie in una base trucco in questo caso dovranno essere quelle di mimetizzare i piccoli difetti, esaltare il colorito dell’incarnato sottolineando le gote e illuminare i punti luce in modo discreto.

Con un correttore di una tonalità piuttosto calda e dorata si potranno mimetizzare le occhiaie ed eventuali piccoli difetti sul viso. Una volta applicato il correttore, le correzioni potranno essere fissate con una cipria trasparente o anche con una dal colorito solare. L’illuminante, che dovrà essere satinato e discreto, potrà essere applicato sulla parte alta degli zigomi, il naso e anche sull’arco di cupido e quello sopraccigliare.

Il punto di forza del makeup viso per la pelle abbronzata sarà il blush che scolpirà i lineamenti del viso in modo perfetto, donando un aspetto fresco, giovane e frizzante. Via libera a tutte le tonalità corallo, ciclamino e aranciate.

Il correttore potrà essere applicato e sfumato con una spugnetta per makeup, con un pennello o anche con le dita. Il blush potrà essere applicato con un pennello piuttosto composto e rotondo per riuscire a mettere in evidenza le gote in modo naturale.

Makeup da ufficio per la pelle abbronzata: il trucco occhi

Gli occhi saranno la parte del viso che catalizzerà l’attenzione ma saranno truccati in modo luminoso e discreto per enfatizzarne la naturale luce e rendere lo sguardo magnetico. Gli ombretti potranno essere scelti tra le tonalità dell’oro, del rame, del marrone e dei biscotto, che saranno perfetti per enfatizzare la piega dell’occhio e le rime palpebrali in modo dolce e raffinato. Il punto luce, potrà essere applicato nella parte centrale della palpebra mobile, scegliendo un ombretto molto luminoso mentre la bordatura dell’occhio potrà essere fatta con una matita marrone scuro o grigia, per evitare il nero in un trucco da giorno.

Le ciglia saranno fondamentali per il makeup occhi, dovranno essere bene incurvate, separate per creare un bel ventaglio e volumizzate e colorate con un mascara nero dalla texture molto corposa. L’effetto di una palpebra chiara e luminosa ed il mascara nero, renderà giustizia all’incarnato dorato, donando un aspetto femminile e raffinato.

Gli ombretti potranno essere applicati con un pennello da sfumatura per la palpebra mobile, mentre per la piega dell’occhio dovranno essere utilizzati dei pennelli dalla densità e precisione maggiore.

Makeup da ufficio per la pelle abbronzata : il trucco labbra

Le labbra saranno protagoniste discrete del trucco per l’ufficio. Mentre in ogni altra occasione la pelle abbronzata sarebbe esaltata da colori accesi e brillanti, per un occasione come quella di una giornata lavorativa, potranno essere esaltate da colori nude, perfetti tutti i finish opachi o anche i gloss lucidi da rinnovare durante la giornata. Nessun contorno tracciato, soltanto un tono su tono molto elegante.

Il rossetto potrà essere applicato direttamente dallo stick o con un pennellino dalla punta fine e precisa. I gloss e i rossetti potranno essere applicati con la spugnetta in dotazione nel pack e seguendo tutti i consigli per un’applicazione perfetta.

Makeup ufficio per la pelle abbronzata: i video tutorials

Realizzare un makeup sulla pelle abbronzata sarà davvero piacevole e semplice e potrà essere realizzato per l’ufficio in modo semplice e discreto o reso più ricercato per qualsiasi altra occasione magari osando un colore di rossetto più audace o bordando l’occhio con una linea di eyeliner che potrà essere applicato senza errori seguendo alcuni consigli.