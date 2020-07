Il rossetto è un alleato di bellezza di molte donne, ma come si applica in modo perfetto senza commettere errori? Segui i nostri consigli per un rossetto a lunga tenuta.

Il rossetto è il cosmetico più amato delle donne, un vero e proprio alleato di bellezza, un’arma di seduzione a cui nessuna donna riesce a rinunciare.

L’ultimo step del make up che non può mancare per far apparire le vostre labbra più carnose e belle, indipendentemente dalla scelta del colore e se è opaco o lucido.

Va a valorizzare il volume delle vostre labbra, così da risultare più grandi, se avete labbra piccoli, ma come si applica perfettamente per cadere nei classici errori di sbavatura?

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche dritta su come applicarlo in modo perfetto, così da garantire una lunga tenuta.

Rossetto: consigli per un applicazione perfetta

Il rossetto è il cosmetico più amato delle donne, un alleato di bellezza che non può mai mancare nel beauty case. E' l'ultimo step del make up che fa apparire le vostre labbra più carnose e belle, ma non tutte sanno applicare il rossetto in modo perfetto. Se seguite i nostri consigli applicherete il vostro rossetto senza commettere errori. Ecco gli step da seguire, le labbra vanno preparate con la giusta idratazione. 1- Scrub labbra: per far durare a lungo il rossetto è importante avere labbra lisce e idratate. In questo modo si eviteranno le classiche pellicine e screpolature. Basta preparare le labbra con uno scrub una volta a settimana, ecco la ricetta fai da te. Mescolate un cucchiaio di zucchero di canna, un pò di miele e una goccia di olio essenziale di vaniglia. Applicate il composto granuloso sulle labbra, strofinate ed esfoliate delicatamente, dovete lasciar agire per qualche minuto. Risciacquate con acqua tiepida. 2-Primer: come per il trucco viso, anche le labbra hanno bisogno di un primer per garantire una lunga tenuta. Applicare il rossetto direttamente sulle labbra è uno degli errori più comuni, perchè potrebbe crearsi le pellicine. In questo modo il rossetto si insinua nelle pieghe della bocca, non è bello a vedersi! 3- Matita labbra: se non avete a disposizione il primer, potete utilizzare la matita. Provate a utilizzare un pò sepotete utilizzare la matita. Provate a utilizzare un pò di correttore , prima della matita, garantirà un fissaggio migliore del rossetto e prolungherà la tenuta. La matita deve essere dello stesso colore del rossetto o di una tonalità più scura e rispettate il contorno naturale delle labbra.

Errori durante l’applicazione

Nessuna donna riesce a rinunciare al rossetto rispetto al resto del make-up, un’arma di seduzione che ha il potere di attirare gli sguardi. Dopo aver seguite i nostri consigli, dovrebbe essere molto facile l’applicazione, ma spesso si possono commettere degli errori che renderanno le vostre labbra a dir poco perfette.

1- Mai applicare il rossetto su labbra screpolate e irritate: se seguite regolarmente lo scrub, sicuramente non ricadete in questo errore. 2- La fretta è nemica: mai applicare il rossetto quando avete poco tempo, perchè potreste avere un effetto a dir poco soddisfacente. Dovete concedere almeno 5 minuti, se volete disegnare il contorno delle labbra. Abitudine comune è di applicare il rossetto ferme davanti ad un semaforo o in treno mentre andate al lavoro. 3- Impugnatura errata: non solo anche se la mano è tremolante, evitate per non creare pasticci.

4- Applicarlo dopo la doccia: dopo la detersione del viso, la pelle è ancora arrossata dal vapore, aspettate un pò. Il momento perfetto per applicare il rossetto è dopo essersi vestite, così non si rischia di macchiarli. 5- Non delineare le labbra con la matita: sicuramente non garantirà una maggiore durata. Rispettate sempre il disegno naturale delle labbra. 6- Acquistare rossetti di scarsa qualità: non solo possono creare irritazioni alle labbra,ma non garantiscono un buon risultato. 7- Fare un'unica applicazione: quando stendete il rossetto, tamponate con una velina, poi ripassate il rossetto. 8- Scegliere il colore non adatto a voi: bisogna tener conto del colore degli occhi, dei capelli o dell'incarnato. Non solo anche del trucco occhi, se scegliete un rossetto d'impatto dal colore forte, applicate un ombretto dalle nuance più chiare.