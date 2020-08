Michelle Hunziker alla Scala dei turchi: il web insorge e lei ironizza

Vacanze in Sicilia per Michelle Hunziker e famiglia ma la polemica arriva anche al mare. Colpa di una foto alla Scala dei Turchi ma lei risponde con ironia.

“Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale…❤️ #scaleturche ( fuori dalla zona protetta ovviamente) #agrigento@therealauroragram pic by @kingcerz“

Eh si, doveva solo esser una bella e tenera foto in compagnia della figlia Aurora ma per Michelle Hunziker quell’innocente scatto si è trasformato in un vero e proprio boomerang all’insegna della polemica.

“Solo che non si può salire sulla Scala dei Turchi. Siamo alle solite?”

“Bellissime, ma non era chisa la scala dei turchi??🤣”

Questi sono solo alcuni dei commenti postati dagli utenti Instagram sotto la foto di Michelle Hunziker e Aurora Ramzzaotti che chiacchierano sedute sulla celebre Scala dei Turchi.

E sebbene qualcuno abbia provato a pronunciarsi in favore della showgirl (“Mi raccomando specifica fuori dalla zona protetta se no i minkioni di istangram chiamano le forze dell’ordine”) non c’è veramente stato nulla da fare: Michelle Hunziker è divenuta l’icona del vip straviziato a cui è concesso proprio tutto.

Ma le cose stanno veramente così? A fare chiarezza arriva proprio la diretta interessata che, tra ironia e serenità, spiega ogni cosa.

Michelle Hunziker risponde alla polemica sulla Scala dei Turchi

Che cosa è accaduto alla Scala dei Turchi? Perché Michelle Hunziker ha potuto fare una foto in un’area che dovrebbe esser chiusa al pubblico per motivi di conservazione naturale?

A spiegare l’accaduto è stata la stessa showgirl attraverso poche parole pubblicate sempre su Instagram:

“Assolutamente in buona fede, arrivando dal mare con una persona locale, la quale ci dava indicazioni, ci siamo attenuti tutti alle regole stando al di fuori della recinzione, la quale delimita in maniera evidente l’area sequestrata della scala dei turchi. Solo ora ho appreso che l’intera Area è sottoposta ad un’ordinanza di interdizione per rischio frane. Venendo da mare non ci sono cartelli visibili che indicano tale divieto. Comunque colgo quest’occasione ( nessun male vien per nuocere😂) per sottolineare l’importanza di quest’ordinanza! La scala dei turchi è meravigliosa, andate a vederla tutti dal mare o dalla spiaggia punta majata!!!! ❤️❤️❤️ un bacio grande dalla sottoscritta che alla fine fa volentieri da faro alle problematiche burocratiche! 🤣❤️🙏 #Sicilia #scaladeiturchi#agrigento“

Un gesto dunque in buona fede per colei che aveva iniziato l’estate con le figlie e ora sembra intenzionata a non arsi rovinare assolutamente le vacanze in famiglia. Certo, fermare il chiacchiericcio generale è oramai difficile. Ecco allora che la sempre sorridente Michelle coglie l’occasione per inserire un pizzico della sua leggendaria ironia.

In Sicilia è stata infatti raggiunta dall’amica Serena Autieri e le due si sono confrontate in alcune stories su quali potrebbero essere le primissime attività per godersi un po’ di tempo finalmente insieme:

“Vogliamo andar sulla Scala dei Turchi? Nooo” dice Michelle e Serena risponde: “No no grazie, quest’anno no”. “No, non ci andiamo” sottolinea infine Michelle Hunziker

Alla fine sembra dunque che, ammesso l’errore per quanto in buona fede, ci si possa anche ridere un po’ su.

Questa estate 2020 sembra già abbastanza strana e difficile per tutti, veramente vogliamo aggiungere polemica a polemica?