Coronavirus, Alba Parietti torna in italia e si sfoga sul mancato tampone

Alba Parietti si sfoga nuovamente sul tema del coronavirus. Stavolta nelle sue stories di Instagram la showgirl parla del suo rientro in Italia dalla Spagna.

Dopo essere stata accusata di voler terrorizzare la gente e allontanata per un periodo dalla televisione, Alba Parietti torna a parlare del Coronavirus.

Dal profilo instagram della showgirl e conduttrice italiana appaiono i retroscena del suo rientro in Italia dalla Spagna, una delle nazioni considerata ad alto rischio (insieme a Grecia, Croazia e Malta) secondo le nuove normative stabilite dall’Ordinanza del Ministero della Salute, con l’obbligo al rientro in patria, di tampone obbligatorio in aeroporto.

Ed è proprio in aeroporto, più nel dettaglio Malpensa che si colloca lo scenario in cui ha origine lo sfogo della Parietti. Vediamo insieme perché.

Il racconto su Instagram: “Si fa via lisci come l’olio se uno se ne frega se ne frega”.

Mentre il nuovo decreto emanato dal Governo proroga lo stato d’emergenza fino al 1 ottobre negli aeroporti italiani vige una sorta di confusione: tampone sì? tampone no? Tampone dove?

Questo è quello che si è ritrovata Alba Parietti al rientro anticipato dalle vacanze ad Ibiza. Atterrata in Italia e più precisamente a Malpensa la showgirl non ha trovato nulla. Nessuna zona attrezzata predisposta, né controlli speciali, né tampone.

Così ha sfogato tutta la sua rabbia sui social, “ho anche preparato un’autodichiarazione ma dopo le 17.30 non c’è più nessuno. Dovete autodenunciarvi, come farò anche io. Se uno se ne frega se ne frega”.

Qui il suo video riassuntivo, messo online con la funzione di Instagram IGTV che permette di pubblicare video più lunghi e in cui Alba Parietti si sfoga minuto per minuto nel raccontare il suo viaggio di ritorno dalla Spagna.

