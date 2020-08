Dopo depilazione: ecco come fare per avere una pelle senza inestetismi

Come fare per avere una pelle perfetta dopo depilazione? Scopriamo insieme tutti i rimedi per salvaguardare la nostra pelle.

Depilarsi, lo sappiamo, può diventare un vero e proprio incubo.

Che si scelga la cera a caldo oppure il rasoio, c’è sempre il rischio di farsi male e lasciare brutti segni e cicatrici sulla pelle.

Per assicurarsi una depilazione senza rischi, però, ci sono alcuni piccoli accorgimenti utili che possiamo mettere in pratica senza sforzo.

Scopriamoli insieme!

Dopo depilazione per pelli delicate: tutti i suggerimenti

La depilazione, per la pelle, è sempre un trauma.

A meno di non scegliere quella laser, fatta in uno studio estetico da professionisti, con i suoi pro e contro, lo strappo oppure il rasoio lasceranno inevitabilmente dei segni sulla pelle.

Si va da vere e proprie cicatrici (quando magari ci feriamo con la lama del rasoio o strappiamo senza tendere la pelle) ad arrossamenti, comparsa di brufoli e (addirittura) ematomi!

Quali sono i metodi per evitare la comparsa di brutti inestetismi sulla pelle appena depilata?

Innanzitutto è importante sapere che cosa stiamo facendo: qui potete leggere tutti i trucchi per una depilazione con cera perfetta oppure cosa fare a seconda del metodo di epilazione che preferite.

Appena effettuata la depilazione, anche se in maniera perfetta, dobbiamo immediatamente prenderci cura della propria pelle.

Per evitare la comparsa di rossori e brufoletti è importante idratare a fondo.

Non appena avrete rimosso i peli la pelle sarà più delicata e ricettiva: è il momento migliore per usare una crema lenitiva (magari all’aloe vera o a base di ossido di zinco) oppure un olio come quello d’argan o calendula.

Anche se non vi sembra di vedere irritazione è sempre bene alleviare il trauma che avranno subito le zone interessate dalla depilazione: la vostra pelle vi ringrazierà!

Se invece il danno è stato fatto e vi trovate con la pelle rovinata un ottimo rimedio per le pelli irritate e rosse, dopo la depilazione, è l’impacco a base di camomilla.

Preparatene un poco facendo bollire due o tre bustine di camomilla in un recipiente pieno d’acqua per qualche minuto. Quando il composto ottenuto si sarà raffreddato potrete immergervi dei dischetti di cotone che, così imbevuti, andrete ad applicare sulla pelle arrossata ottenendo una effetto lenitivo immediato.

Un altro rimedio per i dolori del dopo depilazione è, molto semplicemente, il ghiaccio.

Se sentite la pelle dolorante potete avvolgere alcuni cubetti di ghiaccio in un panno e passarli sulle zone interessate.

Il sollievo sarà tempestivo e diminuiranno gonfiori e rossori.

Infine fate attenzione a non esporvi al sole o a fonti di calore immediatamente dopo l’epilazione!