Come saranno i nostri capelli dopo il mare? In arrivo il taglio corto!

Come saranno i nostri capelli dopo il mare? In arrivo il taglio...

Dopo ogni estate lo pensiamo tutte: è ora di darci un taglio! Se mare e sole hanno rovinato le vostre punte è ora di guardare le nuove tendenze per il taglio corto 2020.

Per gli amanti dei capelli lunghi l’estate può essere una vera e propria tortura.

Tra sole, mare e lavaggi continui la fibra del capello spesso si rovina o si spezza, lasciandoci con chiome sofferenti e spettinate.

Se il look da surfista appena sceso dalla tavola vi piace ma sentite il bisogno di fare un po’ di ordine in testa, scopriamo insieme come rivitalizzare i nostri capelli con un’acconciatura corta!

Taglio corto per il rientro dall’estate: ecco tutte le tendenze

La tendenza per l’autunno e l’inverno 2020 parla chiaro: si torna ai capelli corti!

Se siete amanti delle lunghezze però, non disperate.

Ci sono molti rimedi e maschere per rinforzarli dopo il mare ed allungarli in maniera del tutto naturale dopo un taglio.

Per essere veramente al passo con i tempi e sfoggiare un taglio alla moda potete, però, ricorrere anche alla scalatura!

il modo perfetto per ringiovanire i vostri capelli è, infatti, quello di alleggerire le punte, soprattutto se rovinate, e dare modo ai capelli di crescere liberamente.

Se invece non avete paura di sfoggiare un taglio più fresco e sbarazzino date pure il via libera a tutte le pettinature cortissime ed alle ciocche sfalsate!

Tagliare i capelli con la scalatura, anche quando sono molto corti, è un modo per avere lunghezze differenti e vi assicura un aumento di volume che vi permette di giocare con i contrasti.

Niente di meglio, poi, che abbinare al taglio corto un colore allegro e sbarazzino: potrete sbizzarrirvi con le meches e gli effetti di sfumatura ed avere una testa sempre… in movimento!

Se il trend della moda per questo 2020 è il ritorno agli anni ’90 non dobbiamo sottovalutare l’importanza dello stile anche per i nostri capelli!

I tagli che andranno di più sono quindi quelli d’ispirazione punk: saranno quotatissimi i caschetti ultra corti, dalle linee dritte e pulite che incorniciano il volto e le frangette scalate con alternanza di colori.

E per chi ama lo stile romantico e baby il taglio corto propone anche una versione più morbida ed elegante.

Insomma, scegliere il taglio corto perfetto non è semplice ma avete a disposizione diverse acconciature per tutte le vostre esigenze.

Ormai non avete più scuse, è proprio ora… di darci un taglio!