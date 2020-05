Coronavirus | Alba Parietti accusata di terrorizzare la gente: il retroscena

Coronavirus | Alba Parietti ha rivelato di essere stata allontanata dai programmi televisivi in quanto è stata accusata di terrorizzare il pubblico da casa a causa delle sue dichiarazioni in merito al contagio.

Alba Parietti ha fatto discutere, e non poco, non solo il pubblico del piccolo schermo ma anche quello della rete dopo aver rivelato di aver contratto il coronavirus. In molti, infatti, non credono alle sue parole, mentre altri hanno appoggiato la sua testimonianza supportando la scelta di voler donare il plasma ai malati che ne hanno bisogno per guarire da questo terribile male.

Recentemente intervistata dal settimanale Oggi, l’opinionista di Barbara d’Urso ha rivelato che a causa della sua schiettezza in merito alla possibilità di potersi contagiare, sono state bloccate le sue ospitate in tv. In quanto, secondo chi lavora dietro le quinte, Alba terrorizzava il pubblico del piccolo schermo.

“Sono sempre stata molto cauta e concentrata sulla prevenzione del virus” ha premesso la Parietti, che come anticipato ha raccontato la sua esperienza con il coronavirus. “Ma mi hanno sempre presa in giro per questo, chiedendomi di non fare l’esibizionista” ha proseguito. “Quando apparivo nei programmi, sono sempre stata l’unica a prendere sul serio questa faccenda e spesso ho finito perfino per litigare con i virologi che minimizzavano il tutto” ha continuato l’opinionista. “Non mi hanno più invitata per parlare dell’argomento, mi hanno accusato di essere una Cassandra” ha spiegato. “Mi hanno detto che terrorizzavo le persone” ha concluso.

Alba Parietti è stata accusata di terrorizzare le persone, in quanto aveva preso sul serio fin dall’inizio il contagio del virus, che era stato sottovalutato da molti.

Coronavirus | Alba Parietti fa una precisazione sulle ospitate da Barbara d’Urso a Live

Alba Parietti, tra una confessione e l’altra, ci ha anche tenuto a fare chiarezza con tutte quelle persone che l’hanno accusata di aver preso parte ai programmi di Barbara d’Urso quando sospettava di aver contratto il virus ai primi di marzo.

“Nei programmi sono sempre arrivata già truccata e preparata” ha premesso Alba Parietti sulle sue ospitate da Barbara d’Urso, che per un periodo ha smesso di lavorare. “Ho sempre mantenuto le distanze, in maniera quasi ossessiva aggiungerei” ci ha tenuto a precisare l’opinionista che sembrerebbe non aver contagiato nessuno, rispettando quindi tutte le misure di sicurezza possibili.

Alba Parietti sul coronavirus è stata fonte di numerose polemiche, ma il tempo sembrerebbe poi averle dato ragione. Nonostante in molti giudicassero il suo atteggiamento quasi ossessivo nei confronti del contagio.