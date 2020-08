Il nuovo flirt di Belen è un hairstylist di solo 25 anni: le foto

Belen Rodriguez è stata paparazzata mentre baciava un giovanissimo hairstylist di appena 25 anni: ecco cosa sappiamo del nuovo flirt della showgirl.

Sembrava ormai fatta la pace con Stefano De Martino, che sembrava essere riuscito a riconquistare la fiducia di Belen e ricostruire l’armonia familiare.

Dopo le feroci rivelazioni sulle relazioni extraconiugali di Stefano, però, l’incanto sembra essersi spezzato del tutto e Belen si è ritrovata in una girandola di flirt che stanno dando linfa vitale al mondo del gossip italiano. Del resto, come aveva detto De Martino, quando una storia finisce per la seconda volta fa più male, quindi Belen sta cercando in ogni modo di consolarsi.

Se il primo fortunato ad essersi accompagnato a Belen era il napoletano Gianmaria Antinolfi, pare che l’ultimo sia un ragazzo che Belen ha conosciuto da poco ma che già la bacia in strada, come hanno testimoniato le fotografie pubblicata dal settimanale Vero.

Il nuovo flirt di Belen Rodriguez si chiama Antonino Spinalbese

Stando agli indizi che sono stati disseminati sui social, Belen e Antonio (o Antonino) si sono conosciuti agli inizi di Agosto. Il ragazzo ha infatti accompagnato un altro parrucchiere per realizzare un’acconciatura a casa di Belen Rodriguez.

I due sarebbero poi rimasti a cena a casa della sudamericana e il giorno dopo si sarebbe formato un gruppo più numeroso, che comprendeva anche un’amica e un amico di Belen, Marco Bovero e la sua fidanzata (Bovero era l’altro hairstylist che ha lavorato per Belen il 5 Agosto) e, naturalmente, Antonino Spinalbese.

Proprio quella sera dev’essere scattata la scintilla tra Antonino e Belen, dal momento che la mattina successiva non solo Belen ha cominciato a seguire il ragazzo su Instagrma, ma quest’ultimo ha anche pubblicato una story in cui si ritrae con un cuore rosso disegnato sul petto, molto probabilmente con il rossetto.

Quello stesso cuore era stato disegnato sul collo di Francesco Petrilli poche settimane prima, mentre Petrilli si trovava ad Ibiza proprio in compagnia di Belen (ma i due sarebbero solo amici).

Da altri indizi è stato possibile ricostruire che i due abbiano trascorso il ferragosto a Ibiza, in una villa presa in affitto per un gruppo di amici tra cui, ovviamente, c’era anche l’hair stylist. A togliere ogni dubbio, il fatto che Belen abbia reso Antonino protagonista di due delle sue stories di quella sera.

Tra il 5 e il 15 di Agosto, quindi, Belen e Antonino hanno trascorso assieme moltissimo tempo, ad eccezione naturalmente del 10 Agosto, momento in cui Belen ha rivisto Stefano De Martino per riprendere con sé Santiago, che aveva trascorso diversi giorni in vacanza con il papà sulla barca che porta il proprio il suo nome.

View this post on Instagram Serena A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) on Aug 17, 2020 at 5:50am PDT

A questo punto si inseriscono nella ricostruzione dei movimenti di Belen Rodriguez le fotografie scattate dai paparazzi di Nuovo e pubblicate dallo stesso giornale nell’ultimo numero in edicola.

I due sono stati beccati a baciarsi per strada e sembravano ormai affiatati come una coppia. Chissà se Antonino Spinalbese riuscirà a rimanere al fianco di Belen per più di qualche settimana, battendo lo scarsissimo record (negativo) di Gianmaria Antinolfi.