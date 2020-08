Kate è incinta? Per scoprirlo guardate William (e tutti i mariti)

Per scoprire se Kate è incinta gli esperti di linguaggio corporeo non tolgono gli occhi di dosso al Principe William: ecco cos’hanno scoperto.

Il sogno di Kate è sempre stato quello di avere una famiglia numerosa e, com’è stato immediatamente palese, William non si è mai tirato indietro.

Dopo l’arrivo del piccolo Louis però, pareva che William avesse detto basta e che non avesse assolutamente intenzione di allargare ulteriormente la famiglia.

I motivi della scelta di William sarebbero nel fatto che lui e Kate hanno deciso per un approccio molto normale alla vita familiare: anche se potrebbero avere servitori e tate a cui affidare i propri bambini, cercano di badare personalmente al loro il più possibile, accudendoli ad esempio anche di notte.

Appare chiaro, quindi, che badare a quattro bambini sarebbe troppo difficile per il futuro Re e la futura Regina d’Inghilterra, e quindi pareva che Kate avesse dovuto rassegnarsi all’idea di non avere altri bambini.

Osservando il comportamento e l’atteggiamento di William quando si trova in pubblico accanto a sua moglie, però, gli esperti di comunicazione non verbale avrebbero scoperto dei dettagli molto interessanti.

Kate è incinta (forse) e William non le toglie gli occhi di dosso

William, esattamente come tutti gli altri membri della famiglia reale britannica, ha imparato fin da bambino a controllare a perfezione le proprie emozioni e a manifestare soltanto quelle “lecite”.

Pare però che nemmeno chi è cresciuto alla corte d’Inghilterra possa trasformarsi in un automa, e quindi ci sono segnali non verbali che William non riuscirebbe proprio a trattenere.

Queste piccole defaillance riguardano principalmente le belle notizie. Significa che, se William è molto bravo nel tenere sotto controllo le emozioni negative, è meno bravo a controllare la felicità.

Se ne sono accorti gli esperti di comportamento non verbale che da anni e anni analizzano letteralmente ogni movimento dei reali d’Inghilterra e che hanno notato in William un certo pattern.

Quando Kate è incinta, gli occhi e il sorriso di William diventano più brillanti e comunicativi. Inoltre parer che William faccia molta fatica a non sorridere e a contenere le proprie espressioni di gioia. Pare infatti che, quando si cerca di tenere a freno un sorriso, si sorrida comunque con gli occhi e dagli angoli della bocca, che involontariamente si arricciano all’insù.

Inoltre, spesso il Principe William è stato visto portare una mano sul proprio ventre nel periodo in cui Kate era incinta di uno dei tre bambini. Dal momento che i reali in pubblico non possono avere contatti fisici, William “sfogava” involontariamente il proprio desiderio di proteggere il pancino di Kate eseguendo il gesto su di sé.

Si tratterebbe, almeno stando a quanto dicono gli esperti, di atteggiamenti comuni a molti padri, e che possono dire molto sulla qualità di una relazione di coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) in data: 25 Feb 2020 alle ore 3:42 PST

Per quanto riguarda Kate, invece, pare sia letteralmente impossibile cogliere le differenze di comportamento tra quando la Duchessa è incinta e quando non lo è: Kate ha infatti preso l’abitudine di portare spesso le mani al ventre quando si trova in un momento di attesa o quando sta intrattenendo una conversazione.

Se Kate fosse davvero di nuovo incinta ci sarebbe solo una spiegazione: il lockdown che i Duchi hanno passato a Kensington Palace ha fatto molto bene all’armonia di coppia, cosa che dopo nove anni di matrimonio, è sempre un toccasana.