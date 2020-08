In arrivo lo store dei Rolling Stones nel cuore di Londra – VIDEO

I Rolling Stones sono pronti ad aprire un enorme store nel cuore di Londra: fan avvisati!

Lo store sarà aperto in uno dei quartieri più iconici di Londra, quel Soho dov’è nato – letteralmente – il rock and roll made in Great Britain.

I Rolling Stones sfidano la crisi e aprono uno store

L’idea è di riunire in un unico luogo tutto il merchandising a marchio Rolling Stones, caratterizzato dall’iconico logo della band.

La bocca rossa dalla grande lingua campeggerà su ogni sorta di articoli, dalla cristalleria fino (naturalmente) alle mascherine anti Covid.

L’allestimento dello store sarà ottimizzato per offrire una vera e propria esperienza a tutti gli fan della band così come ai semplici curiosi. Esattamente come un Disney Store, il negozio dei Rolling Stones sarà curato in ogni dettaglio, dalla location agli arredamenti e offrirà quindi emozioni a tutto tondo, non solo la possibilità di acquistare dischi e gadget a marchio RS.

Tra le (poche) informazioni trapelate finora ci sono alcune certezze: sui pavimenti saranno scritti i testi delle canzoni più famose degli Stones, mentre l’intero allestimento dello store sarà caratterizzato dai colori del logo della band, quindi rosso e nero.

Il nome ufficiale del negozio sarà RS N° 9 Carnaby, dove RS sta naturalmente per Rolling Stones e il resto fa riferimento al numero civico sulla storica via di Carnaby Street.

Il logo ufficiale dello store è naturalmente ripreso da quello della band: un’enorme bocca rossa la cui lingua si arrotola a formare un disco di vinile.