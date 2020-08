A rivelare tramite il settimanale Chi gli ultimissimi risvolti circa la crisi, oramai più che chiacchierata, tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stato nientemeno che Gabriele Parpiglia.

Il gossip dell’estate sembrano oramai esser proprio loro.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono oramai nel mirino di tutti i pettegoli d’Italia: la loro crisi (o dovremmo forse dire separazione) sta tenendo col fiato sospeso l’intero mondo del gossip.

Come vi avevamo raccontato ieri, l’ultimo capito di questa vicenda si era consumato durante un esibizione all’Ambra Night, locale di San Teodoro, di Andrea Damante. Già proprio lui, il Dama che sta vivendo un periodo di “stand by” con la sua Giulia De Lellis, aveva presentato Ignazio Moser come “suo fratello single”, confermando i peggiori sospetti dei fan più accaniti.

La storia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è veramente giunta al capolinea? a dare le ultime informazioni arriva adesso uno che di gossip ne sa parecchio, Gabriele Parpiglia.

Gabriele Parpiglia e gli ultimi aggiornamenti su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

A quanto pare la serata a San Teodoro dei “fratelli” Damante e Moser non è stata l’unica degna di nota.

Ignazio Moser pare aver fatto un salto anche al Billionaire, ospite dell’oramai amico Flavio Briatore, e lì sarebbe accaduto qualcosa che certo non poteva sfuggire al sempre vigile Gabriele Parpiglia.

A riportare le dichiarazioni del sempre ben informato è stato il settimanale Chi, che sul numero oggi (19 agosto) in edicola, ripercorre gli ultimi episodi dell’appassionante vicenda:

“Hanno smesso di sentirsi. In questa settimana che ha visto Moser al centro del gossip per un presunto flirt con l’attrice Anna Safroncik (smentito dai diretti interessati, ndr), la sorella di Belen ha scelto il silenzio e ha deciso di non sentire il suo fidanzato. Ma ecco i retroscena. Moser poche settimane fa ha conosciuto al Twiga Flavio Briatore con cui poi ogni mattina in Sardegna faceva lunghe passeggiate per mantenere la forma. Flavio invita Ignazio al Billionaire: al suo tavolo c’è anche la Safroncik che dialoga con Ignazio, ma tutto sotto gli occhi di tutti. La stessa sera nello stesso locale appare poi Tommaso, fidanzato dell’attrice, che con lei fa ritorno a casa… Finita qui. Sul cellulare di chi scrive – racconta Gabriele Parpiglia – il giorno successivo arriva una telefonata di Briatore che, essendosi trovato al tavolo con i due interessati e non volendo alimentare gossip su amici personali, spiega la situazione nel dettaglio. Per il resto Ignazio si è goduto la sua “vita smeralda” da single con Andrea Damante “facendo serata” in discoteca.”

Che dunque nella vita di Moser ci sia già spazio per un nuovo amore? Potrebbe esser proprio questa donna ad aver incrinato i rapporti con Cecilia?

Molti punti della vicenda sembrano ancora da chiarire.