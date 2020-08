Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta nuova coppia: ‘Chi’ lancia il rumor

Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta sono la nuova coppia dell’estate 2020? A lanciare il clamoroso rumor è il settimanale ‘Chi’.

Potrebbe essere la nuova coppia dell’estate 2020 quella formata dall’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic e la conduttrice siciliana Diletta Leotta.

A lanciare il clamoroso rumor è il settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini nell’ultimo numero in edicola da oggi, mercoledì 19 agosto. Un’indiscrezione che svela come potrebbe essere nato qualcosa di più che una semplice amicizia tra i due.

La Leotta e Ibrahimovic si sono conosciuti poco dopo il lockdown, quando ancora la conduttrice era fidanzata insieme al pugile Daniele Scardina, grazie a un’azienda di fitness che li ha voluti entrambi come testimonial.

Stando a quanto racconta la testata diretta da Alfonso Signorini, i due dopo essersi conosciuti grazie a un’azienda di fitness che li avrebbe voluti per interpretare alcuni spot insieme, sarebbero stati pizzicati a cena insieme a Milano.

Dopo quell’incontro però il nulla, fin quando Diletta è arrivata in Sardegna con le amiche e il fratello Mirko. Guarda caso, poco dopo è apparso in Costa Smeralda anche il campione del Milan Ibrahimovic.

Stando a quanto racconta il settimanale i due non sarebbero in casa insieme però il campione avrebbe confidato ad un amico che con Diletta è nato qualcosa di più che una semplice amicizia. Tra l’altro Ibra è sposatissimo e in Sardegna si è presentato da single.

I due, nei giorni scorsi, sono stati visti al ristorante Sottovento la sessa serata, seppur con gruppi diversi. Le foto che testimoniano l’evento mancano perché lo staff di Ibra avrebbe allertato il locale prima con una telefonata per cenare a porte chiuse nel privé.

E a fine serata i due sarebbero usciti separatamente. Insomma, la frequentazione fra la conduttrice di Dazn e l’attaccante svedese sembrerebbe procedere alla grande. Ma intanto nel mondo calcistico si dibatte sul futuro di Ibra.

Resterà al Milan o andrà altrove? La risposta potrebbe essere proprio Diletta Leotta. Ad avvalorare questa tesi c’è anche il fatto che i media svedesi sottolineano come negli ultimi tempi Zatlan e la moglie si siano visti di rado insieme.