Fai la doccia ogni giorno? Ecco alcune regole da rispettare

Quando si fa la doccia tutti i giorni, ci sono alcune regole da seguire per il benessere della pelle e del proprio organismo. Scopriamo le più importanti.

Lavarsi ogni giorno, specie in estate, è piuttosto comune. Anzi, si potrebbe dire che la maggior parte di noi si trovi a fare anche più di una doccia al giorno per via delle temperature troppo alte. Sebbene mantenersi puliti sia un dovere verso noi stessi (e anche verso gli altri), fare la doccia tutti i giorni ha degli aspetti negativi che è bene conoscere al fine di scongiurarli.

Ci sono infatti delle regole che se rispettate ci aiutano a mantenerci idratati e a non avere problemi che, seppur insospettabili, sono presenti e reali. Scopriamo quindi come comportarci per far si che le docce giornaliere non rappresentino un problema.

Doccia tutti i giorni: le regole da rispettare

Chi ama iniziare la giornata con una bella doccia, specie in estate, probabilmente è già a conoscenza degli errori insospettabili che si compiono sotto la doccia. E questo, è sicuramente un buon passo in avanti per il proprio benessere. A tal proposito è però altresì importante conoscere anche le regole da seguire per far si che la troppa pulizia non arrechi danni alla pelle.

Perché anche se può essere difficile da credere, lavarsi troppo può portare a dei problemi. La buona notizia è che ci sono sempre delle soluzioni o delle strategie per far si che questi non si verifichino. Ed oggi scopriremo le più importanti.

Non esagerare con il calore. Questo è un problema che in estate non si corre più di tanto. Ma visto che la doccia ci accompagnerà anche in inverno è bene sapere che sebbene l’acqua calda sia piacevole, questa non deve mai essere eccessiva. Ad una temperatura superiore ai 43 gradi, infatti, il rischio è quello di seccare la pelle, privandola della sua naturale idratazione.

Fare docce non troppo lunghe. Ammettiamolo, fare la doccia è anche rilassante. All’interno del box doccia ci si trova spesso a cantare o persino a ballare e questo fa si che una doccia duri più a lungo di quanto non dovrebbe. Tralasciando per un attimo il grande spreco di acqua (che andrebbe comunque considerato) fare docce che vanno oltre i 10 minuti rischiano di rovinare la pelle. Molto meglio attenersi al tempo strettamente necessario per lavarsi ed uscire, cercando altri modi per rilassarsi. Cinque minuti è considerato il tempo ideale da spendere sotto la doccia.

Lavarsi i capelli prima della doccia. Spesso, quando si fa la doccia si usa lavare anche i capelli. In tal caso è importante usare la giusta sequenza e ricordare che lo shampoo viene sempre per primo. Farlo alla fine può infatti lasciare sulla pelle dei residui di sapone che alla lunga può essere irritante.

Asciugarsi nel modo corretto. C’è chi ama rifugiarsi dentro un morbido accappatoio e chi, invece, inizia a strofinarsi con forza con l’asciugamano. Ebbene, entrambe le soluzioni sarebbero da evitare. La prima perché crea un’inutile umidità addosso e la seconda perché rischia di irritare la pelle. Il segreto è quello di scegliere un asciugamano morbido da tamponare sulla pelle in modo da asciugarla. Il tutto senza troppa pressione.

Far circolare l’aria in bagno. Fare spesso la doccia crea una certa umidità. Per questo motivo, subito dopo è bene far circolare al meglio l’aria all’interno del bagno. Se si ha una finestra è consigliabile aprirla e se il bagno è privo è bene mettere in moto l’apposito aspiratore.

Detto ciò, va ricordato che secondo diversi studi la frequenza ideale per fare la doccia è a giorni alterni. Ovviamente, in tal caso, è giusto provvedere a lavarsi nelle zone intime e in quelle in cui si suda di più. In questo modo ci si sentirà puliti senza gravare sulla pelle.