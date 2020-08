Naike Rivelli attacca di nuovo Adriano Celentano: “perché non ringrazi mamma?”

Adriano Celentano, il molleggiato più famoso d’Italia è stato al centro dei riflettori a causa di alcune sue dichiarazioni sulla relazione extraconiugale avuta con Ornella Muti. Naike Rivelli non ci sta e sbotta sui social.

Per Adriano Celentano quel tradimento con Ornella Muti fa ancora male e nonostante Claudia Mori ha accettato la scappatella del marito, è ancora un tasto dolente. Sopratutto perché la relazione clandestina ha messo a dura prova una delle coppie più longeve della storia dello spettacolo italiano, che ha superato i 50 anni di vita insieme.

Non soltanto Celentano, ma anche Ornella Muti ha recentemente confermato di aver tradito il marito Federico Facchinetti.

Adriano Celentano e Ornella Muti, una coppia che sul set è stata insieme per un fortunato biennio, dal 1980 al 1981, per due film che sono entrati nell’immaginario collettivo: Il bisbetico domato e Innamorato Pazzo.

Dopo le rivelazioni di Adriano e la conferma di Ornella Muti si inserisce nello scenario un nuovo personaggio, Naike Rivelli la figlia di Ornella Muti.

Naike aveva già espresso alcune dichiarazioni circa la situazione attuale, definendo Celentano “scorretto ed egocentrico”. Ed oggi torna nuovamente a parlare dell’accaduto sbottando sui social.

Ecco quello che ha scritto.

Naike Rivelli, “sei famoso nel mondo grazie alla mamma”

Arrivano sui social di Naike Rivelli le dichiarazioni circa il polverone mediatico di questi giorni sulla relazione clandestina ( e confermata) della mamma Ornella Muti e di Adriano Celentano.

Queste le sue parole:

“Caro Adrian, Invece di sputare tristi affermazioni sul passato, perché non ringraziare la mamma, che grazie a quei due film che HAI FATTO ASSIEME A LEI, TI HANNO RESO FAMOSO COME

ATTORE IN TUTTO IL MONDO ! ??????????”