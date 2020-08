Le carote gratinate al forno con pangrattato sono un contorno molto gustoso e facile da preparare per accompagnare un secondo piatto a base di carne o pesce.

Ottime per chi opta per un regime vegetariano le carote gratinate al forno, infatti, ben si prestano ad essere consumate anche da sole.

Saporite e sfiziose conquisteranno i palati di grandi e piccini mettendo d’accordo tutta la famiglia. Scopriamo allora come prepararle in pochi e semplici passaggi.

Ecco come preparare un contorno facile: le carote gratinate al forno

Possono essere un contorno croccante e semplicissimo da portare in tavola. Ma anche uno sfizioso finger food da assaporare come stuzzichino.

Non solo, le carote gratinate con pangrattato piaceranno anche ai vostri bambini specie quelli che trovano difficoltà a mangiare le verdure.

Cucinate in questo modo infatti diventeranno saporite e piene di gusto ma al tempo stesso, essendo super leggere e con un basso numero di calorie saranno adatte anche a chi vuole mantenere un regime alimentare controllato.

Inoltre, durante il periodo estivo essendo le carote ricche di beta-carotene saranno un toccasana per aiutare a prevenire le scottature specie nei soggetti con pelle sensibile.

Scopriamo allora quali sono i passaggi per realizzare questo delizioso e croccante contorno.

Ingredienti per 4 persone

500 g di carote

5 cucchiai di pangrattato

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

timo q.b.

rosmarino q.b.

Preparazione

Iniziamo occupandoci della preparazione delle carote lavandole bene ed eliminando le estremità. Quindi con un pelapatate sbucciamole e tagliamole sottili con una mandolina o uno strumento apposito per tagliare le verdure. Altrimenti se siete pratiche con il coltello fate delle fette sottili con quest’ultimo.

Quindi trasferiamole in una ciotola e condiamole con sale, pepe, olio, erbe aromatiche e pangrattato. Amalgamiamo bene il tutto e sistemiamole in una pirofila di ceramica o vetro. Altrimenti in una teglia ricoperta con della carta da forno. Scopri anche come foderare le diverse tipologie di teglie con la carta da forno.

Quindi mettiamole in forno statico preriscaldato a 200° C per circa 30 minuti. Quando inizieremo a vedere la gratinatura le carote saranno pronte per essere degustate. Deliziose e croccanti possiamo così servire le nostre carote gratinate al forno direttamente in tavola.

(fonte: https://blog.giallozafferano.it/dolcissimastefy)