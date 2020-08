Laura Pausini e la figlia sono due gocce d’acqua: lo dimostra una foto

Laura Pausini e sua figlia hanno lo stesso sorriso e la stessa energia: la foto di famiglia sulle Dolomiti toglie ogni dubbio.

Discreta, poco amante del gossip e sicuramente molto legata ai propri affetti familiari, Laura Pausini è tra le cantanti italiane meno coinvolte nel vortice del gossip.

Nonostante questo i follower della cantante seguono con enorme affetto i suoi post su Instagram e ovviamente le sue piccole avventure familiari e professionali.

Costretta al ritiro temporaneo dalle scene come tutti i suoi colleghi fermi a causa del Coronavirus, la cantante si sta godendo delle meritate vacanze in famiglia e anche il fresco delle Dolomiti.

Proprio durante un’escursione in montagna è stata scattata la bellissima foto di famiglia in versione “boscaioli” che ha testimoniato quanto Laura e Paola si assomiglino davvero tanto.

Laura Pausini ha una minime: la figlia Paola

La figlia di Laura Pausini e Paolo Carta è nata nel 2013. I suoi genitori si frequentano dal 2006 (lui è il suo produttore artistico nonché chitarrista della sua band) e hanno deciso di non sposarsi per il profondo sostegno alla comunità LGBT da sempre manifestato da Laura. La cantante alcuni anni fa ha dichiarato: “Se non può sposarsi la mia migliore amica che è lesbica non può farlo.”

Laura e Paolo non si sono mai separati dal momento in cui hanno cominciato la loro relazione e hanno dimostrato di saper far fronte sia alle difficoltà che nascono inevitabilmente durante una relazione a lungo termine sia a quelle legate al compito di essere genitori.

Nelle recenti fotografie pubblicate su Instagram e scattate durante le vacanze 2020 Paolo e Laura appaiono complici e innamoratissimi, in grado di trascorrere momenti sereni insieme alla bambina.

Paola ha ereditato gli stessi capelli scuri della madre e anche lo stesso sorriso aperto e pieno di energia. Non c’è dubbio che in futuro Paola si trasformi in una Laura in miniatura.

Nel post dedicato alle vacanze estive e soprattutto al divertimento insieme alla sua famiglia, Laura non ha perso l’occasione di invitare tutti i suoi fan a divertirsi ma adottando grande prudenza durante ogni tipo di attività.

“Se siete anche voi in vacanza, divertitevi ma non dimenticate di proteggervi usando le mascherine. E’ importante per voi e per tutti gli altri” ha scritto Laura, che di certo starà seguendo con apprensione le ultime evoluzioni della situazione Coronavirus in Italia.

Le discoteche, che sono rimaste aperte per appena una manciata di settimane, sono state bruscamente richiuse in base a una nuova ordinanza che impone l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto nelle ore serali.

Laura non ha in programma alcuno spettacolo nei prossimi mesi: la cantante non è stata imprudente come Elettra Lamborghini, costretta a cancellare le date di tutti i suoi spettacoli dopo le polemiche nate per la sua esibizione a Gallipoli.