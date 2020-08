Elettra Lamborghini nella bufera, annulla tutti i concerti – VIDEO

Elettra Lamborghini è stata costretta a cancellare tutti i concerti dei prossimi mesi dopo che la feroce polemica scoppiata sui social.

Si è esibita a Gallipoli nello stesso locale che è stato messo sotto accusa dopo aver ospitato l’affollatissima serata dedicata a Bob Sinclair e, dopo la diffusione dei video della serata Elettra Lamborghini è stata ferocemente accusata di mettere in pericolo le vite dei suoi fan.

Elettra e il suo team a quel punto non hanno potuto far altro che prendere una decisione drastica per evitare che le cose continuassero a degenerare e a trasformarsi in un grave danno d’immagine per la cantante.

Il video che ha fato annullare i concerti di Elettra Lamborghini

Quando l’allarme Coronavirus era già stato dato ma non si era ancora arrivati all’imposizione del lockdown, Elettra Lamborghini era stata accusata di aver partecipato a un evento in un centro commerciale e di aver causato l’assembramento di moltissime persone che, naturalmente, non avevano rispettato le misure di sicurezza e non avevano indossato la mascherina.

Da quel momento Elettra aveva cambiato completamente atteggiamento, arrivando anche ad accusare via social tutte quelle persone che avevano continuato a comportarsi con leggerezza anche durante il periodo del lockdown che continuavano ad andare in discoteca (prima che poi fossero chiuse) o che si lamentavano per il fatto di non poter frequentare liberamente i locali.

Pare però che Elettra ci sia ricascata, anche se a distanza di mesi e dopo che l’allarme Coronavirus sembra parzialmente rientrato. Elettra ha infatti deciso di esibirsi in concerto al Praja di Gallipoli nella notte di Ferragosto.

Come si può notare dai video girati dagli spettatori durante il concerto, il locale si era premurato di far passare sui maxischermi l’indicazione di indossare la mascherina durante l’intero concerto ma, com’era facilmente prevedibile, quasi nessuno lo ha fatto e quindi il rischio di contagio tra gli spettatori è stato altissimo.

Sui social ci sono state anche molte persone che hanno chiesto direttamente alla cantante per quale motivo non ha rifiutato di esibirsi nel momento in cui si è resa conto che le norme anticoronavirus non erano rispettate.

Non potendo giustificarsi per un comportamento che in effetti è stato irresponsabile, Elettra ha deciso di pubblicare un annuncio social in cui rinuncia a tutti gli impegni fissati per il resto dell’estate.

“Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid. Riconosco che non è il momento … ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti” ha scritto Elettra.

Del resto per Elettra non è affatto il momento giusto per ammalarsi o per farsi coinvolgere in una feroce polemica in merito alla sua responsabilità sociale in qualità di artista: sta organizzando il suo matrimonio con AfroJack e non è il caso di farsi distrarre.