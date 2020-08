Pizza di zucchine facile: in padella, senza glutine, senza lievito

Se amate tutte quelle ricette alternative oppure adorate le varianti delle pietanze classiche siete nel posto giusto. Pizza di zucchine veloce in padella.

Oggi vi faremo scoprire una pizza fatta di zucchine senza glutine e senza lievito, cotte in padella, grazie ad una preparazione veloce e semplice.

Una finta pizza di zucchine veloce e innovativa

Questa ricetta si presenta ovviamente come una preparazione salata che può sostituire, se farcita nel modo giusto, un pasto nella sua completezza. Se avete voglia di una cena alternativa o un pranzo veloce questa finta pizza di zucchine renderà il vostro pasto davvero speciale.

Questo non è altro che un modo di cucinare le zucchine del tutto innovativo la difficoltà è quasi nulla le dosi che andremo a preparare sono per due persone i tempi di preparazione sia girano attorno alla mezz’ora e il costo degli ingredienti è decisamente basso. Inoltre, le zucchine, possiedono infinite proprietà!

Quello che vi servirà per andare a formare il composto di quella che somiglierà ad una vera e propria pizza ma cotta in padella sono: 500 g di zucchine, 50 g di grana grattugiato, 20 g di fecola di patate, una spolverata di noce moscata, sale e pepe quanto basta no, 80 g di albume d’uovo.

Per quanto riguarda la farcia potete variare per creare il vostro piatto completo, questa è una tipologia di pizza che può essere farcita con delle proteine quindi del tonno fresco e del prezzemolo con l’aggiunta magari di cipolla rossa di Tropea oppure come una classica margherita con 100 g di passata di pomodoro mezza mozzarella in busta o fresca e qualche foglia di basilico fresco, magari preso dalla vostra piantina.

Ma i condimenti non finiscono qui perché si possono aggiungere ricotta, capperi, prosciutto crudo scaglie di parmigiano grattugiate al momento, pomodorini gialli e rossi tipici della stagione estiva ma anche verdure cotte ripassate in padella come bietole, cicoria e perché no broccolo verde.

Per creare questo finto impasto pizza avrete bisogno sicuramente di una ciotola, di una grattugia elettrica o a mano, di una teglia da forno e dal diametro di 28 cm oppure, se andate di fretta, una semplice e capiente padella antiaderente. Se avete dei dubbi riguardo la grandezza delle teglie e le dosi corrispondenti ad ogni misura di teglia potete consultare il nostro articolo specifico su teglie e dosi. Infine avrei bisogno di un coltello per tagliare le zucchine.

Preparazione rapida!

Mettiamoci all’opera e iniziamo a preparare la nostra pizza alternativa fatta di zucchine. Come prima cosa lavate le zucchine asciugatele e cercate di grattugiarle il più possibile a Julien con una grattugia manuale oppure elettrica. Raccogliete le zucchine in una ciotola ed aggiungete un cucchiaino di sale fino, possibilmente sale io dato integrale. Lasciate la ciotola riempita riposare per almeno un quarto d’ora.

Dopo 15 minuti potete spostare le zucchine in un colino e sciacquarli sotto acqua fredda corrente per eliminare il sale in eccesso, fate scoccio lare per bene le zucchine e strizzatele con energia per togliere l’acqua. Nel frattempo potete preriscaldare il forno a 180 gradi.

Ora avete le zucchine asciutte in una ciotola che potete condire con un pizzico di sale, un pizzico di pepe, e la noce moscata grattugiata amalgamare le zucchine con gli albumi. Ultimate il composto con la grana grattugiato e con il cucchiaio di fecola di patate.

A questo punto se avete scelto la teglia foderata e la con la carta forno, se avete optato per la padella antiaderente cospargetela di sale. In entrambi casi distribuire per bene il composto di zucchine con tutti gli altri ingredienti sulla superficie e livellate con una spatola oppure aiutandovi con il dorso di un cucchiaio. Infilate la teglia nel forno oppure fate cuocere su padella la vostra finta pizza a fuoco basso possibilmente coprendo il tutto con un coperchio.

La cottura richiede circa 20 minuti fino a che il bordo della vostra pizza alternativa si sarà alzato un pochino e inizierete ad intravedere una bella crosticina dorata. Nel frattempo potete dedicarvi, in questi 20 minuti, alla preparazione della farcitura che avete scelto.

Un’alternativa vegetariana, senza glutine, senza lievito, da poter preparare al forno o in padella antiaderente, ricca di gusto e di salute!