Flavio Briatore fa flop in pizzeria, Elisabetta Gregoraci è top in TV

La Pizzeria di Flavio Briatore in Sardegna ha attirato solo critiche mentre la Gregoraci si prende la sua rivincita dal gossip trionfando con Battiti Live.

Si erano riavvicinati durante il lockdown e sembravano a un passo dal ricostruire la famiglia da cui è nato il figlio Nathan Falco, eppure l’estate di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci non si è tinta di rosa.

I due hanno infatti deciso di trascorrere vacanze separate, considerando anche che l’estate è un momento di grande impegno lavorativo per Briatore, che deve gestire le sue molte attività imprenditoriali in Sardegna, dove comunque ha trovato il tempo di andare a trovare Silvio Berlusconi.

Una di queste, la nuovissima pizzeria Crazy Pizza aperta a Montecarlo, non è partita esattamente con il piede giusto e pare che l’imprenditore abbia accusato il colpo.

Non è impossibile, tra l’altro, che Briatore abbia provato un fastidio ancora più bruciante per la questione rendendosi cono che, invece, la carriera di Elisabetta Gregoraci sta attraversando un momento estremamente positivo.

L’imprenditore infatti è sempre stato piuttosto geloso di sua moglie, tanto da dirsi molto contrariato dal suo desiderio (mai avverato) di partecipare al Grande Fratello VIP.

Flavio Briatore e il flop della pizzeria di Montecarlo

Crazy Pizza è un marchio già rodato, già presente in esclusive località turistiche con due punti vendita: uno a Londra e l’altro in Sardegna, a Porto Cervo.

Oltre all’ambiente elegante, al servizio di alto livello e a tutto il glamour che si collega sempre ai locali ideati e gestiti da Flavio Briatore, Crazy Pizza propone ai clienti una pizza skinny, cioè estremamente sottile e praticamente priva di cornicione, con guarnizioni classiche o gourmet.

Il problema è nato nel momento in cui i primi clienti di Crazy Pizza Montecarlo si sono messi sul web per lasciare recensioni dopo aver provato la famosa pizza di Flavio Briatore.

“Poco lievitata” e con “pomodoro pallido” sono solo alcuni dei moltissimi commenti negativi che sono arrivati dagli utenti social. Altri hanno fatto notare come le esibizioni del pizzaiolo acrobatico fossero poco igieniche (il pizzaiolo faceva volteggiare un gigantesco impazzo di pizza sopra la testa, la possibilità che i capelli dell’uomo potessero rimanere attaccati all’impasto ha fatto letteralmente imbestialire i commentatori del web).

Come se non bastasse, anche se in realtà c’era davvero da aspettarselo, il prezzo della pizza è stratosferico. Una semplice margherita costa 15.00 Euro, senza parlare naturalmente delle pizze gourmet con ingredienti più ricercati di semplice pomodoro, mozzarella e basilico.

Un vero flop? Praticamente sì, anche se con ogni probabilità il locale non tarderà a recuperare e a farsi una propria clientela.

Una storia completamente diversa invece quella di Elisabetta Gregoraci, che con Battiti Live si è riconquistata un posto di tutto rispetto nella televisione del momento.

Battiti Live è l’unico programma – evento musicale che è sopravvissuto a tutte le necessarie cancellazioni causa Covid. In televisione sta ottenendo risultati esaltanti, portando a Italia Uno ascolti che si sono attestati intorno al 10% di share per le prime tre puntate. Gli ascolti potrebbero addirittura migliorare in vista della puntata finale, prevista tra altre tre settimane.

Elisabetta Gregoraci, insieme ad Alan Palmieri, hanno condotto lo show in maniera brillante e disinvolta, riuscendo a restituire ai telespettatori un po’ delle atmosfere del Festivalbar anni Novanta a cui il programma si ispira.

Bisogna assolutamente sottolineare che quest’anno, nonostante tutte le difficoltà organizzative dovute alle regole anti contagio, l’evento Battiti Live sta ampiamente superando i risultati delle scorse edizioni, che nel 2018 e nel 2019 sono state condotte dalla stessa coppia Palmieri – Gregoraci.

Dal settimanale Vero è addirittura arrivata la proposta di far passare lo show da Italia Uno a Canale 5, colmando in questo modo l’evidente mancanza di un programma di intrattenimento musicale sulla rete principale della famiglia Berlusconi e premiando i risultati di quest’anno.

Un vero e proprio trionfo per Elisabetta che, in qualche modo, si è anche presa la rivincita sul gossip che sta circolando da qualche settimana in merito alle nuove frequentazioni del suo ex marito il quale, ancora una volta, starebbe coltivando un flirt con una ragazza giovanissima.