Cucinare le crêpes è sempre un successo, ancora di più nel caso di queste crêpes salate con asparagi e formaggi, un piatto completo

Le crêpes sono sempre una soluzione intelligente da portare a tavola. Un primo piatto che diventa anche un piatto completo, se lo abbiniamo ad un’insalata oppure ad un piatto di verdure stufate. Gustoso, pieno, ideale anche per il pranzo di Ferragosto o per un’occasione importante

Un o degli ingredienti principali sono gli asparagi, al loro massimo in primavera e in estate (per il resto dell’anno ci sono quelli surgelati). Pochissime calorie, ricchi di fibre e sali minerali, aiutano a depurare l’organismo e sono diuretici, Inoltre aiutano la digestione, migliorando le funzioni intestinali ma sono anche antinfiammatori naturali. Abbinati a mascarpone, ricotta e formaggio grattugiato saranno eccellenti.

Ingredienti:

4 uova

300 ml latte scremato

160 g farina 00

600 g asparagi

150 g mascarpone

250 g ricotta vaccina

4-5 cucchiai formaggio grattugiato

1 spicchio di aglio

burro

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Crêpes salate con asparagi e formaggi, tutti i passaggi

Preparazione:

In una ciotola versate la farina, poi il latte ancora freddo a filo mescolando con la frusta. Quindi aggiungete le uova, una alla volta, un cucchiaio di burro fuso e il sale. Poi mescolate per ottenere un composto liscio. Coprite con della pellicola da cucina e lasciate in frigorifero per almeno 30 minuti.

Quindi scaldate una padella antiaderente e spennellatela con poco burro fuso. Tirate fuori la pastella e versatene un mestolino in padella, facendola roteare per coprire tutto il fondo. Cuocete per 1 minuto,girate la crêpe aiutandovi con una spatola, e cuocete dall’altro lato. Andate avanti così fino ad esaurire la pastella, impilando le crêpes in un piatto.

A parte pulite gli asparagi eliminando la base legnosa e dura, spellate il gambo con un pelapatate e lavateli. Portate a bollore abbondante acqua salata, immergete gli asparagi e lessateli per 5 minuti, poi trasferiteli in una ciotola con acqua e ghiaccio.

Tirate su gli asparagi, asciugateli e staccate i gambi dalle punte. Frullate i gambi tagliati a pezzetti con la ricotta, il mascarpone, 2 cucchiai di formaggio grattugiato, l’aglio e un filo d’olio. Quindi spalmate questa crema sulle crêpes, richiudetele a triangolo e piazzatele sulla placca foderata con carta forno.

Spolverizzate con altro formaggio grattugiato, mettete sopra le punte di asparagi tenute da parte e qualche fiocchetto di burro. Cuocete in forno già caldo a 190° per 9-10 minuti, sfornate e servite le crêpes ancora calde.