Antonella Clerici: su IG alla ricerca delle star per il prossimo show

Antonella Clerici è pronta a far partire il nuovo programma ed è a caccia di mamme e nonne sul web: tutti i dettagli

Ricetta che vince non si cambia: è proprio il caso di dirlo, soprattutto se la ricetta è quella del nuovo programma di Antonella Clerici che, però, almeno dalle anticipazioni, sarà terribilmente simile al vecchio.

Sempre Mezzogiorno (questo il titolo scelto per “l’erede ideale” de La Prova del Cuoco) conterrà infatti molti ingredienti presenti nello storico programma di cucina della Clerici, anche se conterrà anche alcune novità che permetteranno al format di allinearsi alle nuove esigenze della televisione post Coronavirus.

Tra le novità del nuovo programma di Antonella Clerici c’è sicuramente quella della partecipazione di mamme e nonne scelte direttamente dalla vastissima schiera di mamme e nonne cuciniere della penisola. E a cercarle è direttamente Antonella.

Antonella Clerici alla ricerca di “star” per il suo nuovo programma

L’idea che Antonella Clerici aveva maturato per il programma che avrebbe sancito il suo ritorno in grande stile sulla RAI era quello di un programma ambientato in campagna, nella sua grande “Casa nel Bosco” di Arquata Scrivia.

La RAI ha però bocciato almeno parzialmente l’idea di Antonella, dal momento che sarebbe stato molto complesso a livello logistico “trasportare” in Liguria un intero studio televisivo solo per assecondare i desideri della presentatrice.

Nonostante questo, però, Antonella è riuscita a far sì che il suo nuovo programma si incentri intorno alla dimensione domestica e al racconto della vita semplice, in particolar modo quella legata alla provincia italiana.

Il programma, a quanto pare, ospiterà puntata dopo puntata una serie di esperte casalinghe italiane che nella loro vita hanno passato ore ai fornelli diventando delle vere e proprie cuoche a tutto tondo.

Quello di È Sempre Mezzogiorno, però, non è un invito aperto a tutte: è diretto in maniera specifica a quelle “mamme e nonne bravissime a cucinare” (come si legge nell’annuncio ufficiale) che abbiano tra i 60 e gli 80 anni.

È chiaro quindi che la RAI e la Clerici stiano puntando sullo zoccolo duro del pubblico televisivo italiano: le persone anziane, affezionate alle abitudini della vita semplice di un tempo e disposte a riaccogliere Antonella a braccia aperte.

Naturalmente, le nonne in questione dovranno abitare nei dintorni di Milano, visto che gli studi televisivi da cui verrà mandata in onda la trasmissione si trovano nel capoluogo meneghino.

Fortunatamente a Milano vivono generazioni di emigrati da tutta italia e, quindi, sarà facile anche per arzille nonne del Sud raggiungere gli studi milanesi della Rai per raccontare le proprie storie e soprattutto per mostrare al pubblico di Antonella le loro ricette.

E per rievocare in maniera ancora più convincente l’atmosfera antica e casalinga a cui le ospiti di Antonella sono abituate, negli studi sarà ricreata una grande cucina di campagna e addirittura un piccolo orto per raccogliere verdure freschissime da mettere in tavola.

Oltre alle ricette e alle storie delle sue “nonne – star”, Antonella Clerici introdurrà, probabilmente, anche alcuni segmenti informativi nel suo nuovo programma, trattando argomenti di attualità com’è diventato ormai necessario per ogni programma di fascia mattutina. Ne sono un esempio La Vita in Diretta e Mattino 5: c’è solo da sperare che Antonella non si trovi a litigare con il suo co – conduttore (ammesso che ne abbia uno) com’è toccato alle sue colleghe Lorella Cuccarini e Federica Panicucci.

Nel frattempo, mentre Antonella si getta a capofitto nella creazione di un nuovo programma di successo, la famiglia rimarrà ad aspettarla nell’amatissima Casa nel Bosco. A ben guardare si tratta in qualche modo di un controsenso. Antonella Clerici ha infatti deciso di lasciare la Prova del Cuoco appena dopo la morte di Fabrizio Frizzi.

La conduttrice si rese conto di trascorrere troppo poco tempo con la figlia Maelle (nata dal primo matrimonio) e quindi decise di interrompere un impegno professionale che da anni la costringeva a ritmi lavorativi frenetici che le impedivano di vivere appieno la sua famiglia.

Dopo due anni di stop, quindi, Antonella Clerici tornerà a fare la pendolare tra gli studi televisivi e la famiglia: non si può non pensare a un passo indietro rispetto ai proponimenti con cui Antonella aveva deciso di rallentare, ma è apparso evidente che Antonella e gli spettatori del mattino della Rai hanno bisogno gli uni dell’altra.