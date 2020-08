Antonella Elia, marito di Fernanda Lessa tuona: “È protetta, che pena”

Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, ha stroncato la scelta di promuovere Antonella Elia come opinionista del GF Vip, facendo una pesante insinuazione.

Antonella Elia, secondo le recenti indiscrezioni, è stata confermata come la nuova opinionista di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. La notizia ha fatto felici i suoi fedeli sostenitori, che l’hanno seguita con affetto anche durante la deludente esperienza a Temptation Island. Ma, come facilmente immaginabile, ha creato non pochi mal contenti.

A parlare questa volta è Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa, concorrente con cui Antonella si è scontrata non poche volte all’interno della casa più spiata d’Italia.

Luca non ha preso bene nel venire a sapere che Antonella prenderà il posto di Wanda Nara e sul suo profilo Instagram ha sbottato contro la nuova opinionista, affermando che l’obiettivo della produzione è sempre stato quello di proteggerla in quanto sapeva che l’avrebbe arruolata di nuovo anche in futuro.

Il marito di Fernanda Lessa ha stroncato Antonella Elia al GF Vip, andandoci giù pesante, coinvolgendo perfino Andrea Montovoli e Patrick Pugliese. Ecco le sue parole.

Luca Zocchi stronca Antonella Elia al GF Vip e lancia una stoccata a Signorini

Luca Zocchi, come anticipato, ha stroncato la scelta della produzione di promuovere Antonella Elia come nuova opinionista, andandoci pesante sul suo profilo Instagram.

“Quindi mi confermate che non sono diventato pazzo. Anzi, che non siamo diventati pazzi, visto che ne parlavo con Andrea Montovoli e Patrick Pugliese“ ha esordito il marito di Fernanda Lessa. “Antonella è stata scelta come nuova opinionista del Grande Fratello Vip dopo che ha fatto una pessima figura, recitando piuttosto male insieme al suo compagno, a Temptation Island” ha proseguito Luca, che probabilmente non era ancora a conoscenza del messaggio di Pietro Delle Piane per Antonella.

“A furia di proteggerla sono riusciti nel loro obiettivo. Avevamo ragione fin dal primo momento quando dicevamo che era protetta ed infatti così è” ha aggiunto Luca Zocchi. “Che bassezza da parte di Endemol, davvero. Provo quasi pena per tutto quello che sta succedendo e lo dico ora perché tanto so che non gliene importerà niente a nessuno” ha continuato. “Mi viene da ridere perché al GF Vip ha fatto di tutto e di più, ma non è mai stata espulsa perché sapevate che volevate renderla l’opinionista” ha concluso Zocchi, scontento di vedere Antonella farsi strada sul piccolo schermo dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia.

“Complimenti a tutti, pure a Signorini, che bravo” ha concluso il marito di Fernanda Lessa, prendendosela anche con Alfonso Signorini che ha voluto Antonella Elia come opinionista.

Il ritorno di Antonella Elia al GF Vip sembra aver creato qualche malcontento tra gli ex concorrenti della casa, ma la showgirl non si è ancora sbilanciata in tal proposito.