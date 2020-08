Pietro Delle Piane chiede scusa ad Antonella Elia: il web lo massacra

Pietro Delle Piane è tornato sui social chiedendo scusa ad Antonella Elia per il suo atteggiamento a Temptation Island. Il web lo ha massacrato.

Pietro Delle Piane è stato senza dubbio uno dei protagonisti più chiacchierati dell’ultima edizione di Temptation Island. L’attore durante il suo viaggio nei sentimenti non si è comportato benissimo nei confronti della sua compagna Antonella Elia. Per questo motivo, non appena è tornato ad utilizzare i suoi account social, ha deciso di scrivere un lungo messaggio di scuse per la showgirl, promettendole che farà in modo di farsi perdonare non con le parole ma con i fatti.

Il messaggio di scuse di Pietro Delle Piane ad Antonella Elia, che è stata difesa da Maria De Filippi, non è stato particolarmente apprezzato dal popolo della rete che ha trovato il gesto non molto sincero ma fatto soltanto per ripulirsi l’immagine a livello pubblico, visto che non ha mai conquistato il loro favore. Nemmeno quando Antonella era una delle concorrenti di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, tanto da accusarlo svariate volte di utilizzare il suo legame con lei soltanto per ottenere una maggiore popolarità a livello mediatico.

“Ma come, prima dicevi Elia io me te magno e ora le chiedi scusa?” ha esordito un utente della rete. “Hai decisamente esagerato!” ha concluso facendo notare un atteggiamento non proprio coerente e brillante.

Pietro Delle Piane dopo Temptation Island: il messaggio per Antonella Elia

Pietro Delle Piane, come anticipato, ci ha tenuto a chiedere scusa ad Antonella Elia dopo Temptation Island, promettendole che non le chiederà scusa utilizzando parole dolce e banali, ma dimostrandole che è sinceramente pentito per averla fatta soffrire durante il loro viaggio nei sentimenti.

“Quando un tramonto va via, lascia con sé la presenza di una nuova alba” ha esordito l’attore sul suo profilo Instagram. “E’ il simbolo di un nuovo inizio, quello che sogno di poter vivere con te” ha aggiunto.

“Quando purtroppo ti accorgi di aver ferito la persona a cui sei più legato al mondo, non esistono parole che possono farti perdonare“ ha proseguito l’ex di Antonella, tra l’altro lei è stata confermata come opinionista al Grande Fratello Vip. “Per questo motivo ho scelto di non chiederti scusa“ ha concluso Pietro Delle Piane. “Ma ho intenzione di farlo con i fatti perché ti amo” ha aggiunto.

Pietro Delle Piane ha chiesto scusa ad Antonella Elia, ma lei almeno per il momento ha preferito non esporsi in prima persona. Almeno pubblicamente, visto che ha scelto di prendersi una pausa per decidere su come procedere sulla sua relazione.