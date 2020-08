Ecco tutti i trucchi per depilarsi da soli a casa senza fare...

Non pensavi sarebbe mai successo ma questo momento è arrivato: devi fare la ceretta da sola a casa.

Leggiamo insieme i consigli per depilarci da sole… senza fare danni!

Il momento della verità è arrivato.

Sei in vacanza da troppo tempo oppure la tua estetista ha chiuso per le ferie e tu non ne sapevi niente.

Qualunque sia il motivo, il risultato è solo uno: devi farti la ceretta da sola.

Che questa sia la tua prima volta o la centesima, non preoccuparti: con questi consigli andrà tutto liscio… come le tue gambe tra pochissimo!

Ceretta: ecco i trucchi per farla da sole a casa

Iniziamo dalle basi: se pensavi di leggere questo articolo con le strisce pronte preparate accanto alla tastiera del tuo PC ho una brutta notizia per te.

La parte più importante di ogni ceretta e depilazione è l’esfoliazione.

Lo so che vorreste levarvi subito il pensiero ma pensateci: senza lo scrub sulle gambe rischiate di perdere tempo e farvi male, strappando solo le cellule morte della pelle.

I peli che non riuscirete a strappare, non appena gli avrete aperto la strada con la cera, si vedranno ancora meglio il giorno dopo.

Fidatevi e preparatevi uno scrub: qui ci sono i consigli per realizzarne tre.

Se siete pronte per depilarvi invece, iniziamo!

Preparazione e…

Qualora lo aveste a disposizione, usate pure il borotalco sulle zone da trattare: aiuta a non sudare e permette alla cera (anche quella sulle strisce già pronte) di attaccarsi solo al pelo piuttosto che alla pelle.

A questo punto è fondamentale capire in che direzione va il pelo.

Ve lo avranno detto tutti: i peli si strappano… contropelo.

Purtroppo però non è sempre semplice capire quale direzione di strappo bisogna prendere e quando la cera è già sulla pelle è già troppo tardi per capire da che parte tirare!

Quindi, controllate per bene la direzione di crescita del pelo. Alcuni punti (dietro il ginocchio o sotto le ascelle) potrebbero avere direzioni “al contrario”.

Strappare la cera al contrario vuol dire non strappare i peli: se la striscia viene via e sopra ci sono pochi peli o quasi nessuno vuol dire che avete strappato nella direzione sbagliata!

strappo finale!

Dopo aver controllato per bene, stendete la cera (o mettete la striscia) premendo in direzione di crescita dei peli.

Tenete premuto per una decina di secondi, tenete tirata la pelle con la mano libera e… strappate la striscia!

Tenere la pelle tirata è fondamentale per sentire meno dolore ed assicurarsi una depilazione perfetta!

Sotto le ascelle, ad esempio, se strappate da sole è il caso di tenere il braccio molto tirato.

Se siete in compagnia, fatevi dare una mano!

Ricordatevi che nel strappare la striscia dovete tenere la mano parallela alla pelle: questo vuol dire non tirare lo strappo verso in fuori!

Tenendo la mano parallela alla pelle strapperete i peli senza creare troppi danni alla pelle; se tirate verso l’esterno, invece, rischiate di farvi molto male e soprattutto… di non strappare proprio niente!

La depilazione fai da te sembra un grosso scoglio ma una volta preso il via diventerete in poco tempo bravissime!

Per fare un lavoro veramente perfetto potete leggere qui anche i cinque errori da evitare assolutamente.

E se la ceretta non fa per voi ci sono altri metodi: conoscete la depilazione laser?